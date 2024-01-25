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Стало известно, в каком случае Ходжсон может покинуть «Кристал Пэлас»

вчера, 12:38

Рой Ходжсон продолжит работать на посту главного тренера «Кристал Пэлас».

Председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш осознает, что фанаты недовольны результатами команды, но готов дать рулевому шанс исправить положение.

Матч АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» будет очень важен в контексте сохранения прописки в лиге. Если «орлы» его проиграют, то Ходжсон, вероятно, покинет коллектив.

«Кристал Пэлас» идет на 15-м месте.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:54
Ну да увольте деда и поставте еще одного де Бура....... как по мне Ходжсон идеально подходит КП.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:11
    6ge9hfndxgdp
    6ge9hfndxgdp
    вчера в 14:06
    Очень много в этом матче будет зависеть от самих игроков... или сольют тренера или помогут ему.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:50
    ох, не уцелеть ему
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:39

    Примерная тренерская установка на матч с Шеффилдом....)
    625n86brswqc
    625n86brswqc
    вчера в 12:59
    Последний шанс надо использовать, но тут дело за игроками, если тренер не нравится, то стопроцентно сольют.
    Гость
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