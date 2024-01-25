Стало известно, в каком случае Ходжсон может покинуть «Кристал Пэлас»

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вчера, 12:38

продолжит работать на посту главного тренера «Кристал Пэлас».

Председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш осознает, что фанаты недовольны результатами команды, но готов дать рулевому шанс исправить положение.

Матч АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» будет очень важен в контексте сохранения прописки в лиге. Если «орлы» его проиграют, то Ходжсон, вероятно, покинет коллектив.

«Кристал Пэлас» идет на 15-м месте.