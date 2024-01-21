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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Моуриньо не хочет работать в чемпионате Саудовской Аравии

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John 5mith
John 5mith
вчера в 22:34
Мало предложили?
bzrs8evrb33x
bzrs8evrb33x
вчера в 21:22
Если Моуриньо говорит, что не хочет, то скорее всего хочет, но на особых условиях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04, ред.
Я вообще не понимаю как люди с миллионными счетами вообще заставляют ходить себя на работу...)))

Тем более если тебе через 4 дня 61 год....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:10
Правильно,нечего там делать,Европа есть Европа !
sova147
sova147
вчера в 19:07
Он знает себе цену и на это предложение не пойдёт. Ждем какое будет решение
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