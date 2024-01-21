Моуриньо не хочет работать в чемпионате Саудовской Аравии

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не планирует возглавить «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии.
Отмечается, что португалец не контактировал с представителями саудовского клуба.
Португалец хочет продолжить карьеру в Италии.
Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не планирует возглавить «Аль-Шабаб» из чемпионата Саудовской Аравии.
Отмечается, что португалец не контактировал с представителями саудовского клуба.
Португалец хочет продолжить карьеру в Италии.
Тем более если тебе через 4 дня 61 год....
Тем более если тебе через 4 дня 61 год....