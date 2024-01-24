«Бавария» не уволит Тухеля до истечения срока его контракта

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сегодня, 00:27

Работе в «Баварии» ничего не угрожает.

Почётный президент мюнхенского клуба хочет, чтобы Тухель остался в команде до истечения срока своего контракта (2025 год).

Дело в том, что предыдущие пять тренеров «Баварии» (, , , и ) проработали в мюнхенском клубе менее двух лет. Теперь же Хёнесс хочет стабильности.