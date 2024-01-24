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«Бавария» не уволит Тухеля до истечения срока его контракта

сегодня, 00:27

Работе Томаса Тухеля в «Баварии» ничего не угрожает.

Почётный президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс хочет, чтобы Тухель остался в команде до истечения срока своего контракта (2025 год).

Дело в том, что предыдущие пять тренеров «Баварии» (Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн) проработали в мюнхенском клубе менее двух лет. Теперь же Хёнесс хочет стабильности.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:37
Тухлый на багаже берет трофеи, тренер не для полного сезона
adekvat
adekvat
сегодня в 08:02
Стабильности в результатах он не хочет?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:46
«Бавария» не уволит Тухеля до истечения срока его контракта
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370438/tuhel-tomas-bavariya 24.01.2024

Заметил, что часто заголовки кардинально отличаются от написанного в статье.
Ули Хёнесс лишь выразил своё желания, что бы Тухель остался в клубе до конца контракта. Он не говорил, что Бавария не уволит Тухеля до истечения срока его контракта.
Согласитесь, что дать обещания и выразить пожелания это две совсем разные вещи.
b2a4ngtmbxrc
b2a4ngtmbxrc
сегодня в 06:42
Похоже зря так быстро предыдущих тренеров увольняли, идет работа над ошибками.
e8nmbnvmd8gz
e8nmbnvmd8gz
сегодня в 06:34
Последнего слова Тухель в Баварии ещё не сделал, ещё всё можно исправить
qpkyrj8zbhp8
qpkyrj8zbhp8
сегодня в 06:16
Значит так и будут мучиться с физруком
112910415
112910415
сегодня в 05:51
желания понятны,
но гарантировать ничего нельзя !
d3bqcrmrac8f
d3bqcrmrac8f
сегодня в 05:20
Дайте тухлому поработать! Весь Леверкузен двумя руками за!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:17
А может Хённес и прав.
Capral
Capral
сегодня в 00:41
Буквально, 10мин., назад я написал, что трансферная компания Баварии идет под диктовку Т.Тухеля, а это значит, что увольнение тренера, повидимому не предвидится... Всё логично. Не знаю, хорошо это или плохо, получится у Тухеля или нет, но я- остаюсь его преданным поклонником, а значит, буду в него верить, до последнего.

Конечно, будь сейчас в клубе, покровители Томаса, Кан и Салихамиджич, вероятно, обстановка в команде была бы другой. Однако, так или иначе, с ними или без них, но доказывать, свою тренерскую состоятельность- надо уже и сейчас! Вобщем, за работу, Томас! Ты побеждал в ЛЧ, испытанный боец, тебе доверяют! Вперед, и с песней!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:32
Острых оснований для увольнения Тухеля пока нет. Еще будет тренировать Баварию.
Гость
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