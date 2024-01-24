Работе Томаса Тухеля в «Баварии» ничего не угрожает.
Почётный президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс хочет, чтобы Тухель остался в команде до истечения срока своего контракта (2025 год).
Дело в том, что предыдущие пять тренеров «Баварии» (Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн) проработали в мюнхенском клубе менее двух лет. Теперь же Хёнесс хочет стабильности.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370438/tuhel-tomas-bavariya 24.01.2024
Заметил, что часто заголовки кардинально отличаются от написанного в статье.
Ули Хёнесс лишь выразил своё желания, что бы Тухель остался в клубе до конца контракта. Он не говорил, что Бавария не уволит Тухеля до истечения срока его контракта.
Согласитесь, что дать обещания и выразить пожелания это две совсем разные вещи.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1370438/tuhel-tomas-bavariya 24.01.2024
Заметил, что часто заголовки кардинально отличаются от написанного в статье.
Ули Хёнесс лишь выразил своё желания, что бы Тухель остался в клубе до конца контракта. Он не говорил, что Бавария не уволит Тухеля до истечения срока его контракта.
Согласитесь, что дать обещания и выразить пожелания это две совсем разные вещи.
но гарантировать ничего нельзя !
но гарантировать ничего нельзя !
Конечно, будь сейчас в клубе, покровители Томаса, Кан и Салихамиджич, вероятно, обстановка в команде была бы другой. Однако, так или иначе, с ними или без них, но доказывать, свою тренерскую состоятельность- надо уже и сейчас! Вобщем, за работу, Томас! Ты побеждал в ЛЧ, испытанный боец, тебе доверяют! Вперед, и с песней!!!
Конечно, будь сейчас в клубе, покровители Томаса, Кан и Салихамиджич, вероятно, обстановка в команде была бы другой. Однако, так или иначе, с ними или без них, но доказывать, свою тренерскую состоятельность- надо уже и сейчас! Вобщем, за работу, Томас! Ты побеждал в ЛЧ, испытанный боец, тебе доверяют! Вперед, и с песней!!!