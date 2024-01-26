«Севилья» рассматривает возможность трансфера лучшего бомбардира РПЛ

1706254217

сегодня, 10:30

«Севилья» вступила в переговоры с «Зенитом» по поводу возможного трансфера нападающего сборной Колумбии . Клуб из Андалусии ищет усиление для атаки и считает колумбийца одним из лучших вариантов.

Осуществление трансфера осложняет зарплата игрока. Из-за сложного финансового положения «Севилья» не сможет платить Кассьерре зарплату сопоставимую той, что он получает в «Зените».

Сумма отступных за 26-летнего нападающего составляет 20 миллионов евро. Но «Зенит» сообщил, что готов отпустить Кассьерру за 15 миллионов евро, так как его контракт заканчивается через полтора года. Идеальным вариантом для «Севильи» является аренда колумбийца до конца сезона с опцией выкупа.

Также на Кассьерру претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад». Клуб из Эр-Рияда предложил за футболиста 10 миллионов евро. Ранее эту информацию в «Зените» опровергли.