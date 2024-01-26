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«Севилья» рассматривает возможность трансфера лучшего бомбардира РПЛ

сегодня, 10:30

«Севилья» вступила в переговоры с «Зенитом» по поводу возможного трансфера нападающего сборной Колумбии Матео Кассьерры. Клуб из Андалусии ищет усиление для атаки и считает колумбийца одним из лучших вариантов.

Осуществление трансфера осложняет зарплата игрока. Из-за сложного финансового положения «Севилья» не сможет платить Кассьерре зарплату сопоставимую той, что он получает в «Зените».

Сумма отступных за 26-летнего нападающего составляет 20 миллионов евро. Но «Зенит» сообщил, что готов отпустить Кассьерру за 15 миллионов евро, так как его контракт заканчивается через полтора года. Идеальным вариантом для «Севильи» является аренда колумбийца до конца сезона с опцией выкупа.

Также на Кассьерру претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад». Клуб из Эр-Рияда предложил за футболиста 10 миллионов евро. Ранее эту информацию в «Зените» опровергли.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Ясно,что ничего! Точнее-неверен посыл,который у Вас до сих пор базируется на понятиях "достаточность","целесообразность" и "собственные средства".А у нас футбол-это волшебная палочка,инструмент по превращению бюджетных средств различных уровней в средство обогащения группы лиц. И удовлетворения политических амбиций."Княжеский титул-тоже товар..." ("Ханума").
Интерес
Интерес ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 13:51
Видимо,набрали учёных с ;ниверситутским оборзеванием"-ни словечка в простоте и действиях.
Нам ещё в семидесятых доцент (в закрытом учебном заведении первой категории секретности)спокойно говорил на лекции,что учёный-своеобразное животное,мыслящее нелинейно.Пословицу "Носить воду в решете" он изложит примерно так: "Нерентабельность транспортировки соединения двуокиси водорода с кислородом в таре с высокопористой структурой дна".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:41
Сначала покупают, затем торгуются за копейки (для "Газпрома"), далее продают за гроши, и это называется бизнес по - русски. Или я чего - то не понимаю ?
nubom
nubom ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 13:15, ред.
.. все выше Вами перечисленное можно высказать проще:
Оптимизация процессов формирования и оценки проектов планов импортозамещения продукции недружественных стран...
Валерыч
Валерыч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:00
Согласен. Испания, конечно. Моя ошибка. Хотел исправить, да уже не успел...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 12:43
По делу всё верно сказал. Одна поправочка : Севилья- это Испания...
Интерес
Интерес
сегодня в 12:28
Новое в "ново-Российском футболе :
-позавчера подписали игрока с контрактом на пять лет:
-вчера начали упорную и кропотливую работу по переподписанию контракта,в связи с грядущим его окончанием:
-сегодня готовы уступить за полцены какой-то там КЛАУСУЛЫ,в связи с тем что позавчера подписали...вчера пытались переподписать...сегодня он заявил,что играть хочет в ТОП-5,но там для него нет места и денег на повышение зряплаты по подписанному позавчера контракту...
Блин,совсем запутался...Но безработных в сфере торговли чёрной костью нет.
j22km25reufv
j22km25reufv
сегодня в 12:00
Если денег на зарплату нет, то не стоит и время тратить на пустые разговоры.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:59, ред.
Быть лучшим бомбардиром в РПЛ - это ещё не факт и не показатель того, что этот бомбардир может стать одним из лучших или даже просто хороших нападающих в европейских топ-лигах. Итальянская Серия А и РПЛ - это совершенно разные по уровню чемпионаты. Кассьерра и в Зените-то не сразу заиграл, не сразу стал забивать, до этого у него был довольно продолжительный период "голевой засухи". И потянет ли, Кассьерра очень сильную итальянскую лигу, сможет ли он проявить себя в "Севилье" так же ярко, как проявляет себя сейчас в "Зените" - это большой вопрос. Но это уже будут их проблемы, как говорится, проблемы Севильи. А на данный момент, если итальянцы смогут предложить сумму, которая устроит "Зенит", то почему бы и не продать Кассьерру? Да, запросто. Другого латиноамериканца найдут на его место, который будет ничуть не хуже Кассьерры, а может даже и лучше.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:11
А деньги как они перегонять будут? Не быть этому трансферу.
112910415
112910415
сегодня в 11:06
есть подозрение, что денег у Севильи не хватит !
хоть и 1.5 года до конца контракта
nubom
nubom
сегодня в 11:03, ред.
Илья Лазерсон, известный российский кулинар, как-то произнес: "То, что у курицы – называется яйцами, а то, что не у курицы – яичками". Советую руководству Зенита предварительно хорошенько подумать об этом и не путать божий дар с яичницей. Но если в Газпроме совсем уже есть нечего, то через годик у саудитов можно будет за Кассьеру купить черной икорки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:01
Семак фокусник....
Из любого игрока большого мастера сделает...нули в стоимости игроков растут как на дрожжах....
Малком прибавил 20 млн....Кассьерра в 3 раза вырос в стоимости продажи...Ренан за 4 игры в 4 раза подорожал....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:46, ред.
Дааа.....больше зенита зарплату ни кто дать больше и не может. Все верно ...газ в цене и всем нужен...
jetpa998n39j
jetpa998n39j
сегодня в 10:45
Думаю что если хорошо заплатят, то можно и подать его.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:38
Нормальный игрок. И уровень чемпионатов разный. Правда, в этом году действующий обладатель кубка ЛЕ числится среди аутсайдеров и вылетел из еврокубков, но все равно, РПЛ сейчас примерно на уровне Сегунды, а Ла Лига - определенно повышение по уровню игры для Кассьеры. Ну и плюс - Зенит ослабнет, тоже хорошо
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:35
Вариант с арендой на пойдёт, надо продавать, так себе игрок !
pxmte77vcarj
pxmte77vcarj
сегодня в 10:31
Он бы явно усилил Севилью
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