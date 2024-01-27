«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив дома пять голов

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» проиграла «Вильярреалу». Поединок завершился со счетом 3:5.
Жерар Морено вывел «Вильярреал» вперед на 41-й минуте, на 54-й Илиас Ахомач провел второй мяч. Затем «Барса» сумела забить трижды подряд. Отличились Илкай Гюндоган (60-я минута) и Педри (68-я), а на 71-й собственные ворота поразил Эрик Байи.
Однако удержать победный счет «Барселона» не смогла. Гонсалу Гедеш забил на 84-й минуте, а на 90+9-й Александр Серлот принес гостям победу. На 90+12-й каталонцы пропустили пятый мяч от Хосе Луиса Моралеса.
«Барселона» с 44 очками идет 3-й. «Вильярреал» — 14-й (23 балла).
Хави все-таки стоит покинуть пост сейчас, пусть новый тренер готовит команду на следующий сезон. После вылета из кубка Испании понятно, что ловить в этом сезоне вообще нечего. Таким образом проигрывать Барса вообще не должна.
Хави все-таки стоит покинуть пост сейчас, пусть новый тренер готовит команду на следующий сезон. После вылета из кубка Испании понятно, что ловить в этом сезоне вообще нечего. Таким образом проигрывать Барса вообще не должна.
А функционеры Бартоломеу и ныне ещё более плохой - Лапорта, потому что Бартоломеу хотя бы 25% доходов клуба на ветер не пустил, хотя тут всё относительно, потому что ключевым игрокам клуба именно при нём явно переплачивали. Скорее, пустил, но другим образом.
А Хави всё-таки взял Ла Лигу в прошлом году, хотя явно провалился в других турнирах, а это тоже достаточно ощутимо было для клуба, потому что тот же плей-офф ЛЧ финансово очень значим. И Анчи в прошлом году принёс намного больше денег клубу.
Но тут тоже Хави ругать не будешь, ведь он возглавил команду, по сути, совершенно сырым тренером - что такое опыт с клубом в Верблюд-Лиге? Да, нынешний игровой кризис он преодолеть уже не сможет, видимо.
Но если у твоего конкурента - лучший футбольный менеджер в современной истории, а у тебя - Лапорта, который продаёт 25% будущих доходов, чтобы купить Рафинью, при этом клуб отпускает бесплатно практически Дембеле - что тут можно сказать? Не повезло.
А функционеры Бартоломеу и ныне ещё более плохой - Лапорта, потому что Бартоломеу хотя бы 25% доходов клуба на ветер не пустил, хотя тут всё относительно, потому что ключевым игрокам клуба именно при нём явно переплачивали. Скорее, пустил, но другим образом.
А Хави всё-таки взял Ла Лигу в прошлом году, хотя явно провалился в других турнирах, а это тоже достаточно ощутимо было для клуба, потому что тот же плей-офф ЛЧ финансово очень значим. И Анчи в прошлом году принёс намного больше денег клубу.
Но тут тоже Хави ругать не будешь, ведь он возглавил команду, по сути, совершенно сырым тренером - что такое опыт с клубом в Верблюд-Лиге? Да, нынешний игровой кризис он преодолеть уже не сможет, видимо.
Но если у твоего конкурента - лучший футбольный менеджер в современной истории, а у тебя - Лапорта, который продаёт 25% будущих доходов, чтобы купить Рафинью, при этом клуб отпускает бесплатно практически Дембеле - что тут можно сказать? Не повезло.