«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив дома пять голов

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сегодня, 22:36

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» проиграла «Вильярреалу». Поединок завершился со счетом 3:5.

Жерар Морено вывел «Вильярреал» вперед на 41-й минуте, на 54-й Илиас Ахомач провел второй мяч. Затем «Барса» сумела забить трижды подряд. Отличились Илкай Гюндоган (60-я минута) и Педри (68-я), а на 71-й собственные ворота поразил Эрик Байи.

Однако удержать победный счет «Барселона» не смогла. Гонсалу Гедеш забил на 84-й минуте, а на 90+9-й Александр Серлот принес гостям победу. На 90+12-й каталонцы пропустили пятый мяч от Хосе Луиса Моралеса.

«Барселона» с 44 очками идет 3-й. «Вильярреал» — 14-й (23 балла).