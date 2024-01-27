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«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив дома пять голов

сегодня, 22:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 5Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» проиграла «Вильярреалу». Поединок завершился со счетом 3:5.

Жерар Морено вывел «Вильярреал» вперед на 41-й минуте, на 54-й Илиас Ахомач провел второй мяч. Затем «Барса» сумела забить трижды подряд. Отличились Илкай Гюндоган (60-я минута) и Педри (68-я), а на 71-й собственные ворота поразил Эрик Байи.

Однако удержать победный счет «Барселона» не смогла. Гонсалу Гедеш забил на 84-й минуте, а на 90+9-й Александр Серлот принес гостям победу. На 90+12-й каталонцы пропустили пятый мяч от Хосе Луиса Моралеса.

«Барселона» с 44 очками идет 3-й. «Вильярреал» — 14-й (23 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Барселона
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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:20
я не застал тот период 90-х но мне кажется зря тогда ушел сэр Бобби Робсон, как раз с ним пришел Моуриньо, взяли только КОК, но в составе тогда был Роналдо который быстро свалил в Интер, ведь после в Барсу придет Ривалдо, была бы интересная бразильская связка., которая бы разрывла бы ла лигу как мне кажется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 23:19, ред.
Хави должен уйти ? Эээээ, нет, ребята! Уход ещё надо заслужить!
Здесь же ... человека надо оставить..., оставить до конца сезона, чтоб он до конца чрез себя впитал, какого это быть тренером ТОП клуба, в которого чуть что стреляют из рогатки все, кому не лень.

Путного при смене тренера посреди сезона, вряд ли предвидится. Кроме того, бить лежачего - последнее дело. Есть избитая фраза: "Силён не тот, кто ни разу не падал, а тот, кто упал, но поднялся". Вот пусть и Хави пробует это делать, и лишать его этой возможности не стоит..., потому как возможностей ещё полно.
pnbtwsmw9pxg
pnbtwsmw9pxg
сегодня в 23:18
Чави на выход, такое даже ему не простят
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:17
Так иногда бывает, причём у любой команды, даже выдающейся. 3:2 и...игра на удержание счёта; в головах свербит только одна мысль - любой ценой завоевать так нужные три очка, учитывая неудачи в предыдущих матчах. У кого-то это получается, у кого-то, как у "Барсы", - не получилось. Дело не в главном тренере, а в том внутреннем стержне, который у каталонского клуба в этом сезоне всё больше истончается. Главная причина тому на мой взгляд - потеря уверенности в своих силах. Вроде бы идёт игра и надо радоваться, но затем резкое пике, и уверенность куда-то испаряется.
Кто виноват в этом и что делать, разберутся.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 23:14
У меня был период, когда я перестал смотреть футбол Барсы. Случилось это, после позорных и страшных поражений от киевского Динамо в 1997г., 0:3 и 0:4. Более того, после киевского поражения, Ван Гал заявил:"Дома, мы снимим с киевлян скальп"!!! И что интересно, по прилету в Барселону, в аэропорту, при досмотре, киевлян мурыжили два с половиной часа, вместо 10-ти мин. И это не помогло.
дурман
дурман
сегодня в 23:13
От Наполи осталось получить
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:11
Оставлю просто здесь свой коммент. Исторический момент как никак.
Где там Пике, который любил свою пятёрю показывать? Сегодня как рак кстати бы она была. Ровно 5 и дома.
дурман
дурман
сегодня в 23:11
На 75 минуте буки давали коэф 65 на победу Виляреала
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:11
90% игроков Барсы середняки,от них толку нет даже если Гвардиола будет тренировать.Тупые,быстро не сооброжают и Хави добился требла.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:10
А мне в этой ситуации жаль Хави, да, пожалуй, лучше, если он сейчас покинет пост и дальше команду будет готовить другой тренер, но виноват в нынешнем кризисе команды явно не он.

А функционеры Бартоломеу и ныне ещё более плохой - Лапорта, потому что Бартоломеу хотя бы 25% доходов клуба на ветер не пустил, хотя тут всё относительно, потому что ключевым игрокам клуба именно при нём явно переплачивали. Скорее, пустил, но другим образом.

А Хави всё-таки взял Ла Лигу в прошлом году, хотя явно провалился в других турнирах, а это тоже достаточно ощутимо было для клуба, потому что тот же плей-офф ЛЧ финансово очень значим. И Анчи в прошлом году принёс намного больше денег клубу.

Но тут тоже Хави ругать не будешь, ведь он возглавил команду, по сути, совершенно сырым тренером - что такое опыт с клубом в Верблюд-Лиге? Да, нынешний игровой кризис он преодолеть уже не сможет, видимо.

Но если у твоего конкурента - лучший футбольный менеджер в современной истории, а у тебя - Лапорта, который продаёт 25% будущих доходов, чтобы купить Рафинью, при этом клуб отпускает бесплатно практически Дембеле - что тут можно сказать? Не повезло.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 23:10
Так ты это Хави объясни,это не мои слова про два турнира!
Он это сказал после вылета из кубка
DXTK
DXTK ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 23:10
А что не сложилось трофеи были в прошлом сезоне или чтобы все признали Хави гением нужно выиграть ЛЧ а если просто команда не способна на это.....ведь все до этого также критиковали и Вальверде, а надо было тогда Месси и Ко пинать которые сливали игры, то Роме то на энфилде устоили ски позор.......
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:05
Что то с Барсой не то,игры совсем не какой - это точно.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:05
Смотря на современную Барсу, я будто вернулся в начало нулевых когда в ЛЧ мало что получалось и в чемпионате ничего не могли показать достойного с 2000 по 2005 год, я тогда за них начал боельть из-за клюйверта.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 23:02
Полностью согласен!!! Но как показывают дальнейшие события- Барса еще способна "удивлять"!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 23:01
Вряд ли.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:00
После того как Барса проиграла Баварии 2:8 с Месси и Суаресом в составе, я на все смотрю спокойно меня уже не чем не удивишь.
kamilchik
kamilchik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:58
Это ты Хави говорил несколько раз?
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 22:57
А еще лучше- им обоим, чтобы окончательно прикончить команду.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 22:56
    Capral
    Capral ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 22:55
    Они оба- сделаны из г...а!!!
    DXTK
    DXTK ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 22:55
    Без абрамовича карма уже настигла я смотрю Челси))))))
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 22:54
    Фаны Барсы на месте?))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 22:54
    Надо было Куману еще сезон поработать, чтобы он дисциплину навел.
    DXTK
    DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    Ну посмотри кто дальше пройдет в ЛЧ Хави или доминатор Артета, трофеи будут у арсеналя или как.
    Elliada_
    Elliada_
    сегодня в 22:54
    Примерно полчаса назад глянул счет, было 3:2 в пользу Барселоны. А что в итоге? Совсем не ожидал такого. Пропустить 5 голов у себя дома! Не помню, когда такое было. В принципе, я примерно так и думал, что у Барселоны будет провальный сезон, поэтому не хотел, чтобы Месси возвращался. Не знаю, что у них за проблемы, но нужно решать. Сейчас единственная цель - это финишировать в топ-4.
    DXTK
    DXTK ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    Неужели Хави хуже Кумана???
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Какие два турнира? В чемпе только доиграть, в ЛЧ если не вылет от Наполи уже будет успех.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Так они же на дне океана, вот и "Желтая субмарина" отправила 5 торпед в сторону Барселоны.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 22:52
    Эпик фейл Барсы просто)...сочувствую фанатам...
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