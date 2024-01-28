Сборная Таджикистана вышла в 1/4 финала Кубка Азии

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вчера, 22:26

Сборная Таджикистана переиграла команду ОАЭ в 1/8 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).

Вахдат Ханонов вывел номинальных хозяев вперед на 30-й минуте, а на 90+5-й Халифа Алхаммади счет сравнял. В серии пенальти сильнее оказалась команда Таджикистана.

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем встречи Ирака и Иордании.

Ранее в другом матче турнира сборная Австралии разгромила команду Индонезии.