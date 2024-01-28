Сборная Таджикистана вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Таджикистана переиграла команду ОАЭ в 1/8 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).
Вахдат Ханонов вывел номинальных хозяев вперед на 30-й минуте, а на 90+5-й Халифа Алхаммади счет сравнял. В серии пенальти сильнее оказалась команда Таджикистана.
В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем встречи Ирака и Иордании.
Ранее в другом матче турнира сборная Австралии разгромила команду Индонезии.
Но нужно подтянуть реализацию! Столько моментов угробили. Могли в основное время все решить. Вместо этого сами в добавленное время пропустили. Желаю им удачи и хорошей реализации в следующем матче!
Но нужно подтянуть реализацию! Столько моментов угробили. Могли в основное время все решить. Вместо этого сами в добавленное время пропустили. Желаю им удачи и хорошей реализации в следующем матче!