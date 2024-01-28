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Сборная Таджикистана вышла в 1/4 финала Кубка Азии

вчера, 22:26
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан2 : 1Логотип футбольный клуб ОАЭОАЭЗакончился после серии пенальти

Сборная Таджикистана переиграла команду ОАЭ в 1/8 финала Кубка Азии (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).

Вахдат Ханонов вывел номинальных хозяев вперед на 30-й минуте, а на 90+5-й Халифа Алхаммади счет сравнял. В серии пенальти сильнее оказалась команда Таджикистана.

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем встречи Ирака и Иордании.

Ранее в другом матче турнира сборная Австралии разгромила команду Индонезии.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 06:06
Ждём завтра игру сб. Узбекистана и надеюсь они тоже победят.
9fewr65p4adh
9fewr65p4adh
сегодня в 04:39
Одного фаворита устранили. Ждём устранения следующего.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
День начинается с хорошей новости. Молодцы, таджики! Даже как то неожиданно, но здорово.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:45
А какое отношение к Европе имеет Израиль? Вместо Австралии должен играть Израиль.
ABir
ABir
сегодня в 00:37
Очень рад за Таджикскую команду, удачи в четвертьфинале ! Но никогда не думал, что Австралия играет на Кубок Азии.
azkan
azkan
вчера в 23:29
От души поздравляю сборную Таджикистана с трудной но справедливой победой и с выходом в четвертьфинал Кубка Азии. И это впервые в истории таджикского футбола! Хорошая физика и отличный тренер. Тем более много игроков из узбекской Суперлиги! Я рад за них! Молодцы!
Но нужно подтянуть реализацию! Столько моментов угробили. Могли в основное время все решить. Вместо этого сами в добавленное время пропустили. Желаю им удачи и хорошей реализации в следующем матче!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:54
С победой сборную команду Таджикистана и всех братьев из этой республики!!! Насколько я понимаю, сборная Таджикистана вышла в плей-офф Кубка Азии впервые в своей истории существования, как футбольная команда. Буду рад, если они выиграют этот Кубок. У меня много знакомых из Таджикистана, и один очень ценный для меня друг.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52
Молодцы ребятушки. Мои поздравления болельщикам сборной Таджикистана .
Capral
Capral
вчера в 22:50
Если ничего не путаю, Россия, в товарняке с таджиками- вничью сыграла? Ну вот, соперник был грозный, есть чем гордиться!!! Таджики, оказывается- не лыком шиты!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:36, ред.
Ну что соседи, принимайте поздравления!!! Сборная Таджикистана если я не ошибаюсь впервые вышли в финальную часть Кубка Азии и уже дошли до стадии 1/4 финала, молодцы!!! Надеюсь и сборная Узбекистана обыграет сборную Тайланда и так же выйдет в следующую стадию!
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