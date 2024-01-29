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Чилийский новичок «Оренбурга» не просил клуб делать ему российский паспорт

вчера, 11:59

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что чилийский вингер Жорди Томпсон не обращался в клуб по поводу получения российского гражданства.

25 января стало известно о переходе футболиста на правах аренды с правом выкупа из «Коло-Коло».

Жорди не просил нас делать ему российское гражданство. У него всё хорошо, и ничего страшного у футболиста в Чили нет. Всё спокойно, и вопрос с его делом решился.

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Все комментарии
a73fa5q8uc6e
a73fa5q8uc6e
вчера в 13:23
Значит не планирует надолго задерживаться в России.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:33
Ты, наверное, не в курсе, но "Зенит" именно так и сделал, оформив ряду игроков паспорта почти сразу после перехода.

Ведь у нас всегда есть правила для всех и для избранных, для избранных пункт - росчерк президента.

Причём, т.к. владелец "Оренбурга" также "Газпром", то и путь до подписи для зама будущего президента в мэрии СПб Миллера будет тот же самый)
112910415
112910415
вчера в 12:23
удивительный парень -
не просит российского гражданства !
таких нынче мало ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
То есть он только перешел в аренду и уже якобы просил сделать ему паспорт?- ну бред же
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
Опять гражданство. Пусть играет. Его дело, футбол и ничего больше.
drug01
drug01
вчера в 12:06
Пусть играет успешно и всё будет хорошо!
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