Чилийский новичок «Оренбурга» не просил клуб делать ему российский паспорт

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что чилийский вингер Жорди Томпсон не обращался в клуб по поводу получения российского гражданства.
25 января стало известно о переходе футболиста на правах аренды с правом выкупа из «Коло-Коло».
Жорди не просил нас делать ему российское гражданство. У него всё хорошо, и ничего страшного у футболиста в Чили нет. Всё спокойно, и вопрос с его делом решился.
Ведь у нас всегда есть правила для всех и для избранных, для избранных пункт - росчерк президента.
Причём, т.к. владелец "Оренбурга" также "Газпром", то и путь до подписи для зама будущего президента в мэрии СПб Миллера будет тот же самый)
Ведь у нас всегда есть правила для всех и для избранных, для избранных пункт - росчерк президента.
Причём, т.к. владелец "Оренбурга" также "Газпром", то и путь до подписи для зама будущего президента в мэрии СПб Миллера будет тот же самый)