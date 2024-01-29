Чилийский новичок «Оренбурга» не просил клуб делать ему российский паспорт

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вчера, 11:59

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что чилийский вингер не обращался в клуб по поводу получения российского гражданства.

25 января стало известно о переходе футболиста на правах аренды с правом выкупа из «Коло-Коло».