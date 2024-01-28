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Президент «Урала» сделал подарок теннисисту Хачанову

вчера, 13:54

«Урал» опубликовал фотографию с президентом клуба Григорием Ивановым и российским теннисистом Кареном Хачановым, который недавно завершил выступление на турнире Australian Open.

В сообщении пресс-службы екатеринбуржцев говорится:

Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого ещё недавно болели на этом турнире. Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Ещё не раз пересечёмся и в тренажерном зале. Из Екатеринбурга привезли ему подарок.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:32
Жаль, что подарок не помог пройти дальше Карену по турниру
112910415
112910415
вчера в 16:31
надо бы распаковку показать )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:04
А что за подарок?
Кто за него платил?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:22, ред.
Даня посыпался. физика... Года...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:25
Предыдущий матч вымотал Медведева...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:23
Подачи у Даниила конечно бомбические.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:22
Кенгурятники болеют за Синнера, пипец Медведев на длительном розыгрыше проигрывает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:20
На сей момент Медведев ведёт 2:1
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
Можно было и познакомить нас с подарком!)
Neutron012
Neutron012
вчера в 14:05
Хачанов талантлив, но есть более сильные теннисисты.
Гость
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