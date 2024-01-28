Президент «Урала» сделал подарок теннисисту Хачанову

«Урал» опубликовал фотографию с президентом клуба и российским теннисистом Кареном Хачановым, который недавно завершил выступление на турнире Australian Open.

В сообщении пресс-службы екатеринбуржцев говорится:

Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого ещё недавно болели на этом турнире. Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Ещё не раз пересечёмся и в тренажерном зале. Из Екатеринбурга привезли ему подарок.