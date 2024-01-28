Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов женился

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу со своей избранницей Валерией Федотовой.
Церемония прошла в Дубае.
ЦСКА недавно завершил первый сбор, который проходил в Абу-Даби.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу со своей избранницей Валерией Федотовой.
Церемония прошла в Дубае.
ЦСКА недавно завершил первый сбор, который проходил в Абу-Даби.
Нетипичная супруга футболиста.....
Ни силикона ни пластики....
Московский художественно-промышленный институт, занимается графическим дизайном и рисует картины.
Совет да Любовь !!!
Нетипичная супруга футболиста.....
Ни силикона ни пластики....
Московский художественно-промышленный институт, занимается графическим дизайном и рисует картины.
Совет да Любовь !!!
Показуха не приводит ни к чему хорошему.
Показуха не приводит ни к чему хорошему.