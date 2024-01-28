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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов женился

вчера, 15:49

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу со своей избранницей Валерией Федотовой.

Церемония прошла в Дубае.

ЦСКА недавно завершил первый сбор, который проходил в Абу-Даби.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:27
Молодец! А почему не в Москве???
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:12
Ну если есть жена, зачем же "это"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Ну и мастурбацию никто не отменял ! )))))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:22
А че в России уже не женятся, бред какой то с этими модными дубаями …
pomor45
pomor45
вчера в 19:54
Причалил Чалов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Респект....
Нетипичная супруга футболиста.....
Ни силикона ни пластики....
Московский художественно-промышленный институт, занимается графическим дизайном и рисует картины.
Совет да Любовь !!!
dsw2gm9zg29a
dsw2gm9zg29a
вчера в 18:15
Теперь точно будет не до футбола
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43
Мои поздравления Фёдору .
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:24
Ну, вобщем, да- согласен!!! Хороший, качественный секс- еще никому не помешал, особенно, с законной и любимой супругой!!!!!!! Правда, у футболистов режим строгий, каждый день, сексом заниматься не будешь... Но, тем он будет слаще и приятнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:14
...как правило, после хорошего секса, да с законной супругой,так хорошо играется...! Мои поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
particular
particular
вчера в 16:50
Поздравки, Федюня! Голов, детей, титулов, счастья и взаимопонимания!
s7g7nefcsp6g
s7g7nefcsp6g
вчера в 16:44
Ну Фёдор попал! Теперь пойдут дети! За рубеж уже не уедешь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:09
Совет да любовь Фёдору.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:01
А нам зачем это знать?
Показуха не приводит ни к чему хорошему.
Capral
Capral
вчера в 15:58
Поздравления супругам, совет да любовь!!! Жена красивая!!! Молодец, Федя- умеешь выбирать!!! Теперь, главное- не забывать о футболе...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Хорошая новость.Наши поздравления Чалову!!!
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