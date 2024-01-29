Полузащитник «Урала» Влут проходит лечение в Сербии

Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья полузащитника екатеринбуржцев .

Травма серьёзная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьёзное повреждение, то он может выбыть до конца сезона.

Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму…