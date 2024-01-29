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Полузащитник «Урала» Влут проходит лечение в Сербии

вчера, 16:07

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья полузащитника екатеринбуржцев Райя Влута.

Травма серьёзная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьёзное повреждение, то он может выбыть до конца сезона.

Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму…

Влут перешёл в «Урал» из «Астаны» в сентябре 2022 года. Его контракт заканчивается в декабре 2024 года. В текущем сезоне 28-летний голландец участия не принимал.

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drug01
drug01
вчера в 16:16
Совсем плохи дела у Влута, желание быстрее выйти играть привело к ухудшению. Здоровье надо восстановить
Гость
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