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Смолов восстановился после простуды

вчера, 13:54

Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о восстановлении нападающего Фёдора Смолова после простудного заболевания.

Футболист пропустил матч 18-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1) 10 декабря.

Да, у Фёдора [Смолова] всё в порядке. У него было чисто соматическое заболевание, простудное. Поэтому было принято решение его не везти с собой в Воронеж, риск был не оправдан. Человек пропустил перед этим два тренировочных дня, рисковать в режиме низких температур его здоровьем — это могло повлечь за собой более серьёзные проблемы. Он спокойно восстановился, также начал весь индивидуальный режим тренировок вовремя и в полном объёме проделал, поэтому сейчас в порядке находится и готов тренироваться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:22
главное, сберегли Федю !
sova147
sova147
вчера в 15:27
Смолов ещё не сказал своё слово в Динамо....
af43yst36ccr
af43yst36ccr
вчера в 14:10
А нечего было на холоде пить холодное пиво...:))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:56
Здоровье самое главное,футбол может и подождать.
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