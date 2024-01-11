Смолов восстановился после простуды

Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о восстановлении нападающего после простудного заболевания.

Футболист пропустил матч 18-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1) 10 декабря.

Да, у Фёдора [Смолова] всё в порядке. У него было чисто соматическое заболевание, простудное. Поэтому было принято решение его не везти с собой в Воронеж, риск был не оправдан. Человек пропустил перед этим два тренировочных дня, рисковать в режиме низких температур его здоровьем — это могло повлечь за собой более серьёзные проблемы. Он спокойно восстановился, также начал весь индивидуальный режим тренировок вовремя и в полном объёме проделал, поэтому сейчас в порядке находится и готов тренироваться.