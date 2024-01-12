Стало известно, почему полузащитник «Трабзонспора» не перешёл в «Ахмат»

Кайихан Гедикли, агент полузащитника «Трабзонспора» , рассказал, почему его клиент не перешёл в «Ахмат».

Теклич только что подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Предложение от «Ахмата» действительно было, причем хорошим. Это отличный клуб. Просто Тонио хочет остаться в Турции. Он еще покажет себя здесь.