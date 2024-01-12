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Стало известно, почему полузащитник «Трабзонспора» не перешёл в «Ахмат»

вчера, 17:25

Кайихан Гедикли, агент полузащитника «Трабзонспора» Тонио Теклича, рассказал, почему его клиент не перешёл в «Ахмат».

Теклич только что подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Предложение от «Ахмата» действительно было, причем хорошим. Это отличный клуб. Просто Тонио хочет остаться в Турции. Он еще покажет себя здесь.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:36
Он обвиняет нейтрона в клоноводстве это нормально, я сказал, что он завёл клоны что бы ставить себе лайки и то и это установленный факт, так почему у него это нормально, а у меня троллинг?
Давайте тогда его тоже ограничивать в его высказываниях насчёт клонов других пользователей.
Он сам любит потроллить, что уже замечают другие пользователи, но сам он сразу жалобы пишет на меня и других.
А почему его не наказывают, когда он пишет "конкурент" или о пользователя игрок "с тремя аккаунтами"?

А вот кстати недавний комментарий из-за чего я и написал свой.
протон 19 / 231сегодня в 02:51
Помню обращения что протон не дает покоя , а итог? понимаю когда тебе ставят лайки, а когда ты ставишь их сам себе. Да не восхваляюсь, а радуюсь убедительной своей эпичной победе в очной встрече. Кстати игрок обращается не к протону, казалось бы причем тут протон)

Это разве нормально?

Вот после этого и начинаешь задаваться вопросом, почему его не трогают.
thj3536sja6z
thj3536sja6z
вчера в 18:19
Оказалось все очень просто... у Турок ему просто комфортнее.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Было бы удивительно если он выбрал бы РПЛ вместо Турции...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
Почему Тонио Теклича не перешёл в Ахмат? - Не захотел...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:33
Добрый вечер. Зависит от того что именно и как сказано. В некоторых случаях может быть троллинг пользователя на тему аккаунтов. В целом разговоров про аккаунты кого-либо конкретно в негативном ключе лучше избегать.
Гость
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