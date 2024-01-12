Стало известно, почему полузащитник «Трабзонспора» не перешёл в «Ахмат»

Кайихан Гедикли, агент полузащитника «Трабзонспора» Тонио Теклича, рассказал, почему его клиент не перешёл в «Ахмат».
Теклич только что подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Предложение от «Ахмата» действительно было, причем хорошим. Это отличный клуб. Просто Тонио хочет остаться в Турции. Он еще покажет себя здесь.
Давайте тогда его тоже ограничивать в его высказываниях насчёт клонов других пользователей.
Он сам любит потроллить, что уже замечают другие пользователи, но сам он сразу жалобы пишет на меня и других.
А почему его не наказывают, когда он пишет "конкурент" или о пользователя игрок "с тремя аккаунтами"?
А вот кстати недавний комментарий из-за чего я и написал свой.
протон 19 / 231сегодня в 02:51
Помню обращения что протон не дает покоя , а итог? понимаю когда тебе ставят лайки, а когда ты ставишь их сам себе. Да не восхваляюсь, а радуюсь убедительной своей эпичной победе в очной встрече. Кстати игрок обращается не к протону, казалось бы причем тут протон)
Это разве нормально?
Вот после этого и начинаешь задаваться вопросом, почему его не трогают.
Давайте тогда его тоже ограничивать в его высказываниях насчёт клонов других пользователей.
Он сам любит потроллить, что уже замечают другие пользователи, но сам он сразу жалобы пишет на меня и других.
А почему его не наказывают, когда он пишет "конкурент" или о пользователя игрок "с тремя аккаунтами"?
А вот кстати недавний комментарий из-за чего я и написал свой.
протон 19 / 231сегодня в 02:51
Помню обращения что протон не дает покоя , а итог? понимаю когда тебе ставят лайки, а когда ты ставишь их сам себе. Да не восхваляюсь, а радуюсь убедительной своей эпичной победе в очной встрече. Кстати игрок обращается не к протону, казалось бы причем тут протон)
Это разве нормально?
Вот после этого и начинаешь задаваться вопросом, почему его не трогают.