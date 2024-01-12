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«Это могло быть до свидания». Рахимов рассказал о тяжёлой болезни

вчера, 14:44

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о своей тяжёлой болезни.

Это произошло на сборах в Австрии, и ситуация была на самом деле очень тяжелой. Они не знали, что будет, потому что найти ничего не могли, в крови не было, а получилось так, что всё в лимфу пошло. Я ходить не мог, меня одевали просто, на тренировку, на последний сбор в Италии меня одевали, давали таблетку, я выходил, у меня текло колено.

Я с трудом доехал до Вены потом к доктору. И когда они взяли кровь, показатель реактивный белок, который отвечает за воспаление в организме, они вернулись через пять минут, пробежали всем консилиумом, потому что у меня превышение было 200%. А у меня уже было состояние такое, что я ничего не понимал. Я доктору сказал: «Просто усыпи меня, сделай укол, и всё». Потому что я уже ничего не мог.

Это боль, которая… Но у меня температура была ещё шесть месяцев. Потом они стали уже давать кортизон. Я стал отекать. А потом уже я вернулся в декабре. Второй раз лёг в больницу. Всё же это время было на таблетках.

К чему это могло привести? Это могло быть до свидания. И только на следующий год, в марте, когда они ещё раз взяли кровь, у меня показалось 70 процентов, в 70 раз превышение в организме воспаления. И тогда мне доктор сказал: «Я вас поздравляю, говорит, у вас всё пошло на улучшение». Тогда ситуация была такая, что могло быть так в ближайшие дни или туда, или сюда.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:02
Не понятно когда это случилось. А так конечно здоровья Рашиду и всем вам!
112910415
112910415
вчера в 19:33
пусть живёт долго и счастливо !
и без подобных приключений !
Capral
Capral
вчера в 17:03
Здоровья, Рахимову!!!
vd2379uqfeqw
vd2379uqfeqw
вчера в 16:12
Все хорошо что хорошо кончается... здоровья и больше не болеть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
Ну и слава богу, что всё уже позади .
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