Магкеев полностью восстановился от травмы

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» , заявил, что игрок восстановился от травмы.

Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с «Локомотивом» на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев.