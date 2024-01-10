Магкеев полностью восстановился от травмы

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, заявил, что игрок восстановился от травмы.
Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с «Локомотивом» на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев.
Напомним, контракт Магкеева с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин не принимал участия из-за травмы.
Ранее Магкеев дал комментарий по поводу нового соглашения с «Локомотивом».
будет работать, будет дальше развиваться
будет работать, будет дальше развиваться