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Магкеев полностью восстановился от травмы

вчера, 13:06

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, заявил, что игрок восстановился от травмы.

Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с «Локомотивом» на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев.

Напомним, контракт Магкеева с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин не принимал участия из-за травмы.

Ранее Магкеев дал комментарий по поводу нового соглашения с «Локомотивом».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:16
вот и славно
будет работать, будет дальше развиваться
sova147
sova147
вчера в 13:40
Надеюсь долгий перерыв не скажется на его игре
a9wbtpdtsd3f
a9wbtpdtsd3f
вчера в 13:29
Продлить контракт успеется. Путь набирает игровую форму и помогает команде.
9atf8653uux5
9atf8653uux5
вчера в 13:17
Есть возможность не просто восстановиться но и набрать форму на сборах.
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