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«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Челси»

вчера, 11:47

«Тоттенхэм» намерен оформить трансфер полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера до закрытия зимнего трансферного окна. «Шпоры» интересуются игроком длительное время. В «Челси» хотели бы сохранить Галлахера, но из-за ФФП готов рассмотреть вариант с его продажей. Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов.

Галлахер является воспитанником «Челси». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, отдал 6 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 42 миллиона евро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
Хороший игрок и думаю что шпорам он подойдет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:25
Челси его не продаст, по крайней мере пока!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:18
хотят подписать,значит видят в нем хорошего игрока.
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