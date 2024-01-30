Мбаппе примет решение о своём будущем в ближайшее время

Нападающий Килиан Мбаппе в ближайшее время сообщит клубу решение о своём будущем. Это произойдет в пределах 1-2 недель.
Парижане пока что не предлагали футболисту новый контракт, лишь спросив, планирует ли он и дальше быть частью проекта.
Если игрок согласится остаться, то начнутся переговоры о пролонгации сотрудничества. В контракте обозначена опция продления на год. Ее Мбаппе может задействовать в одностороннем порядке, его зарплата составит 70 миллионов евро до налогов.
По слухам, нападающий также изучает возможность перехода в «Реал».
Реалу он абсолютно не нужен, команде нужен нападающий, такой как Кейн/Холланд/Альварес, а не очередной Вини на фланг. Я очень надеюсь, что ПСЖ его уговорит продлить контракт, он же сам говорил, какой он патриот, ну вот пусть и тащит ПСЖ и берет индивидуальные награды за этот клуб.....
Реалу он абсолютно не нужен, команде нужен нападающий, такой как Кейн/Холланд/Альварес, а не очередной Вини на фланг. Я очень надеюсь, что ПСЖ его уговорит продлить контракт, он же сам говорил, какой он патриот, ну вот пусть и тащит ПСЖ и берет индивидуальные награды за этот клуб.....