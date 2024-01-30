Мбаппе примет решение о своём будущем в ближайшее время

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вчера, 13:37

Нападающий в ближайшее время сообщит клубу решение о своём будущем. Это произойдет в пределах 1-2 недель.

Парижане пока что не предлагали футболисту новый контракт, лишь спросив, планирует ли он и дальше быть частью проекта.

Если игрок согласится остаться, то начнутся переговоры о пролонгации сотрудничества. В контракте обозначена опция продления на год. Ее Мбаппе может задействовать в одностороннем порядке, его зарплата составит 70 миллионов евро до налогов.

По слухам, нападающий также изучает возможность перехода в «Реал».