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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе примет решение о своём будущем в ближайшее время

вчера, 13:37

Нападающий Килиан Мбаппе в ближайшее время сообщит клубу решение о своём будущем. Это произойдет в пределах 1-2 недель.

Парижане пока что не предлагали футболисту новый контракт, лишь спросив, планирует ли он и дальше быть частью проекта.

Если игрок согласится остаться, то начнутся переговоры о пролонгации сотрудничества. В контракте обозначена опция продления на год. Ее Мбаппе может задействовать в одностороннем порядке, его зарплата составит 70 миллионов евро до налогов.

По слухам, нападающий также изучает возможность перехода в «Реал».

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 18:33
Даже не прочитав комментарии соккерчан, уверен, всем пофигу до него. Надоел….
Komitas
Komitas
вчера в 17:41
Мбаппе примет решение о своём будущем в ближайшее время — это понятие относительное. Человек играет за ПСЖ много лет и он там играет не потому что обожает этот клуб, а просто потому, что любит деньги. Его агенты родители, точнее мать, и она баловала Мбаппе, и у нее есть на это право родителя. Когда живешь в нищете и твой сын явлается талантом, есть только один способ разбогатеть – сделав ставку на этот талант. И она так и сделала. Но все это сейчас мешает Килиану выбрать другой клуб и играть дальше, поскольку в ПСЖ он уже не растет. Я был бы рад если бы он остался в нашем клубе, но для него это не хорошо. Другим клубом станет Реал или нет - это вопрос выбора и времени. И Перес упрямый, и Килиан. Так что как я уже сказал — Мбаппе примет решение о своём будущем в ближайшее время — это понятие относительное.
112910415
112910415
вчера в 16:34
хм ... какая новость-то знакомая ...
Ironigor
Ironigor ответ Gulomjon Najimov (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну да, тоже самое хотел сказать.
Мама знает точно !))
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 15:31
Мама знает сама решает
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:06, ред.
Пусть ему мама подарит на Рождество печатный денежный станок и мальчик успокоится. Ну или наоборот...
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Вот честно, я не понимаю хайпа вокруг него, будто это Рон и Месси в одном флаконе. Ему уже 25 лет, что он выиграл на клубном уровне? ЛЧ нет, золотой бутсы нет и это играя за сильнейшую команду Франции, золотого мяча нет, на его игру за сборную мне абсолютно фиолетово, ибо говорим о клубном уровне. Да, есть скорость и удар у игрока, но эта скорость уже к 30 пропадет и он не Роналду, чтобы поменять позицию и роль на поле.

Реалу он абсолютно не нужен, команде нужен нападающий, такой как Кейн/Холланд/Альварес, а не очередной Вини на фланг. Я очень надеюсь, что ПСЖ его уговорит продлить контракт, он же сам говорил, какой он патриот, ну вот пусть и тащит ПСЖ и берет индивидуальные награды за этот клуб.....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:45
Где то я уже это слышал, раз сто не меньше.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:43
Он хотел сказать, что семья с образованием 3 кл в течении следующих 1-2 недели должны закончить подсчёт насколько они смогут ободрать Реал
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:42
Килиан Вертихвост.. 😀
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
вчера в 14:25
Достал уже🤦 хватит🤦..остановите эти новостииии🤦
vw3rz6hujrqx
vw3rz6hujrqx
вчера в 14:19
Ещё лет пять ему должно хватить для этого
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:19
Где-то я это уже слышал))) и думаю, что это не последняя подробная новость
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