«Вест Хэм» пытается подписать нападающего из Саудовской Аравии

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вчера, 12:15

«Вест Хэм» заинтересован в приобретении нападающего «Аль-Иттихада» Жоты. Клубы продолжают переговорный процесс, который остаётся достаточно сложным из-за зарплаты игрока и налогов. В португальце видят замену Мохамеду Бенрахма, который может перейти в «Лион».

Жота перешёл в «Аль-Иттихад» летом 2023 года из «Селтика». Его контракт заканчивается в июне 2026 года. В текущем сезоне вингер сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 9 миллионов евро.