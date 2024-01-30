Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» пытается подписать нападающего из Саудовской Аравии

вчера, 12:15

«Вест Хэм» заинтересован в приобретении нападающего «Аль-Иттихада» Жоты. Клубы продолжают переговорный процесс, который остаётся достаточно сложным из-за зарплаты игрока и налогов. В португальце видят замену Мохамеду Бенрахма, который может перейти в «Лион».

Жота перешёл в «Аль-Иттихад» летом 2023 года из «Селтика». Его контракт заканчивается в июне 2026 года. В текущем сезоне вингер сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 9 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГабриэль Паулиста пополнит состав «Атлетико»
Сегодня, 08:52
СлухиПСЖ хочет подписать Маркуса Рэшфорда
Вчера, 23:29
Слухи«Бавария» отказалась отдавать своего нападающего в аренду «Тоттенхэму»
Вчера, 21:02
СлухиМоизе Кин провалил медосмотр и не перейдёт в «Атлетико»
Вчера, 20:46
Клопп высказался о возможном уходе ван Дейка из «Ливерпуля»
Вчера, 20:04
Слухи«Бавария» интересуется универсальным защитником «Фрайбурга»
Вчера, 19:47
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:20
Зарплата нынче является весомым аргументом !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 