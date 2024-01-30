«Барселона» поборется за защитника «Лас-Пальмаса»

1706607672

вчера, 12:41

«Барселона» вступила в борьбу с «Атлетико», который уже провёл переговоры с игроком, за защитника «Лас-Пальмаса» . Контракт испанца заканчивается в конце сезона.

«Атлетико» и «Барселона» хотят подписать Кардону свободным агентом. Однако «сине-гранатовые» также рассматривают возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кардона провёл 22 матча в Ла Лиге и Кубке Испании, отметился голевой передачей и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего левого защитника в 3 миллиона евро.