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«Барселона» поборется за защитника «Лас-Пальмаса»

вчера, 12:41

«Барселона» вступила в борьбу с «Атлетико», который уже провёл переговоры с игроком, за защитника «Лас-Пальмаса» Серхи Кардону. Контракт испанца заканчивается в конце сезона.

«Атлетико» и «Барселона» хотят подписать Кардону свободным агентом. Однако «сине-гранатовые» также рассматривают возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кардона провёл 22 матча в Ла Лиге и Кубке Испании, отметился голевой передачей и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего левого защитника в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Tarkovsky (раскрыть)
вчера в 15:21
У "Атлетико" тоже. Писали пару месяцев назад, что руководство пытается продать клуб. Поэтому за него и борятся, наверное)
ndkqy9s2hznt
ndkqy9s2hznt
вчера в 14:05
Дожила Барса.... что на нормальных игроков денег просто нет.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:33
Барселона скоро будет бороться за игроков Сегунды.
112910415
112910415
вчера в 12:49
оборону укреплять надо, однозначно
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 12:45
Конечно поборется, но на этом все и закончиться. У Барсы нет денег.
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