Гол Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу над «Интер Майами» Месси и Суареса

1706559298

вчера, 23:14

«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» (4:3) в товарищеском матче.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович. На 13-й минуте Абдулла Алхамддан удвоил преимущество саудовского клуба. На 34-й минуте форвард «Интер Майами» Луис Суарес сократил отставание в счёте. На 44-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Микаэль отправил третий гол в ворота «Интер Майами».

На 54-й минуте нападающий американского клуба Лионель Месси реализовал пенальти, а на 55-й минуте Давид Руис сравнял счёт. На 88-й минуте бывший форвард «Зенита» Малком принёс «Аль-Хилялю» победу, забив гол.