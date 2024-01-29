Гол Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу над «Интер Майами» Месси и Суареса

«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» (4:3) в товарищеском матче.
На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович. На 13-й минуте Абдулла Алхамддан удвоил преимущество саудовского клуба. На 34-й минуте форвард «Интер Майами» Луис Суарес сократил отставание в счёте. На 44-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Микаэль отправил третий гол в ворота «Интер Майами».
На 54-й минуте нападающий американского клуба Лионель Месси реализовал пенальти, а на 55-й минуте Давид Руис сравнял счёт. На 88-й минуте бывший форвард «Зенита» Малком принёс «Аль-Хилялю» победу, забив гол.
Дырявый чаще забивает с пенальти, так почему ты про него подобное не пишешь?
Про него напишешь ты :)
Дырявый чаще забивает с пенальти, так почему ты про него подобное не пишешь?
Про него напишешь ты :)
Статистика в этом элементе у Месси ужасная.
Поэтому тут скорее не критика, а удивление самому факту реализации пеналя аргентинцем.
Статистика в этом элементе у Месси ужасная.
Поэтому тут скорее не критика, а удивление самому факту реализации пеналя аргентинцем.
И Роналду и Месси уже доигрывают,так сказать last song великих,так что спорить какая лига сильнее нет никакого смысла!
И Роналду и Месси уже доигрывают,так сказать last song великих,так что спорить какая лига сильнее нет никакого смысла!