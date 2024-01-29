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Гол Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу над «Интер Майами» Месси и Суареса

вчера, 23:14

«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» (4:3) в товарищеском матче.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович. На 13-й минуте Абдулла Алхамддан удвоил преимущество саудовского клуба. На 34-й минуте форвард «Интер Майами» Луис Суарес сократил отставание в счёте. На 44-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Микаэль отправил третий гол в ворота «Интер Майами».

На 54-й минуте нападающий американского клуба Лионель Месси реализовал пенальти, а на 55-й минуте Давид Руис сравнял счёт. На 88-й минуте бывший форвард «Зенита» Малком принёс «Аль-Хилялю» победу, забив гол.

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Интер Майами  Аль-Хиляль
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Аль-Хиляля»
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 17:29
Правильно дырявого Кристи надо презирать!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:59
Малком своё дело знает
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:33
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ 1580556558 (раскрыть)
    сегодня в 12:22
    Лига саудитов не сильнее, как не сильнее и сборная, чем американская.
    Elliada_
    Elliada_ ответ 1580556558 (раскрыть)
    сегодня в 10:27
    Это товарищеский матч. Судить по нему глупость.
    t358tperbncd
    t358tperbncd
    сегодня в 10:09
    Лёнька опять с пенальти
    5bn2bh89hj5t
    5bn2bh89hj5t
    сегодня в 10:08
    Вы только поймите-Малком дал пинка под одно место Меське -это очень здорово!!!
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 09:55
    Месси как обычно пеньку исполнил
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:37
    сидят обсасывают чуждый нам товарняк и 41ют друг друга ребята может не стоит всё это
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 09:15
    Месси без раскачки вступил в гонку за 9ый золотой мяч и серьезно вырвался вперед
    1580556558
    1580556558 ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 08:53
    Прочитав твой комментарий, только сильнее убедился, что лига у саудитов сильнее, чем пенсионная лига пешеходов. Ну а Месси опять с пенки.
    uz5m6n9f8g8r
    uz5m6n9f8g8r
    сегодня в 08:41, ред.
    Байкал-38. ответ амурец (раскрыть) 153 / 238сегодня в 02:56

    Дырявый чаще забивает с пенальти, так почему ты про него подобное не пишешь?



    Про него напишешь ты :)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
    сегодня в 08:33, ред.
    Месси, при всей своей гениальности, не умеет бить пенальти, как топ игрок.
    Статистика в этом элементе у Месси ужасная.

    Поэтому тут скорее не критика, а удивление самому факту реализации пеналя аргентинцем.
    stromshik
    stromshik ответ 8y5vuaky8mqd (раскрыть)
    сегодня в 07:36
    Ага! Реализовал пенальти в товарняке - первый шаг к очередному золотому мячу.
    амурец
    амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 07:16
    темы про дырявых меня не интересуют, вам с такими интересами явно не ко мне
    vr5hb3gt9zwr
    vr5hb3gt9zwr
    сегодня в 06:41
    Похоже договорились играть без защиты, показать шоу, потому и счет такой.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:47
    скучно точно не было !
    8y5vuaky8mqd
    8y5vuaky8mqd
    сегодня в 05:43
    Главное что гному дали мячик забить
    Regista_888
    Regista_888 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
    сегодня в 05:38
    А почему тогда дырявый Рон не играет в МЛС?
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 03:21
    Бывшие бомжи рулят..., или бывших не бывает?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:56
    Дырявый чаще забивает с пенальти, так почему ты про него подобное не пишешь?
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 02:50
    Это значит лишь то что Арабская лига сильнее чем Гейская, вот вам и результат, даже с учётом того что у Аль-Хиляля состав на сегодняшний день слабее чем у Интер-ЛГБТ
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 02:12
    У меня вот вопрос всем тем, кто критикует Месси за то, что он пробил и забил пенальти (как и к тем, кто в других постах за это же критикует Роналду и других): если человек умеет бить пенальти, и если он - штатный пенальтист команды, то почему, собственно говоря, пенальти должен бить вместо него кто-то другой?
    valt134
    valt134
    сегодня в 00:46
    Всё это несерьезно.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Не просто воспитанник, а алмаз, который прошёл огранку мастера Богданыча)
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:12
    Месси как всегда, в товарищеском матче и с пенальти, вот так и поправляет статистику
    Futurista
    Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    "Воспитанник Зенита и Семака вбил последний гвоздь в "крышку гроба" команды Месси и Суареса"...так должна была новость называться...
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 00:00
    Не игравший 4 месяца Майами забил трешку лидеру чемпа СА, пропустившего 9 за 19 игр в чемпе.. Где там Геша, с его "призом от Марадоны"?.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 23:56
    Школа Семака видна издалека! Какой там Месси?)
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Я вот не пойму в чём разница какая лига сильнее?
    И Роналду и Месси уже доигрывают,так сказать last song великих,так что спорить какая лига сильнее нет никакого смысла!
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