Игрок сборной России будет выступать за «Родину»

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вчера, 13:04

Нападающий «Урала» и сборной России продолжит карьеру в «Родине». Сумма трансфера оценивается в 120 тысяч евро. Игрок подписал контракт до июня 2025 года.

Юшин выступал за «Урал» с зимы 2022 года. В текущем сезоне 28-летний вингер сыграл 19 матчей, отметился голом и результативной передачей.