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Игрок сборной России будет выступать за «Родину»

вчера, 13:04

Нападающий «Урала» и сборной России Александр Юшин продолжит карьеру в «Родине». Сумма трансфера оценивается в 120 тысяч евро. Игрок подписал контракт до июня 2025 года.

Юшин выступал за «Урал» с зимы 2022 года. В текущем сезоне 28-летний вингер сыграл 19 матчей, отметился голом и результативной передачей.

Игрок сборной России будет выступать за «Родину»

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:29
Замах на рубль, удар на копейку.
Когда название громче самого события.
7yjnqzs4fqrz
7yjnqzs4fqrz
вчера в 14:19
Теперь уже просто за Родину, а не за сборную Родины
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:50
Карьера Александра Юшина в сборной РОссии по футболу.
Катар - Россия (1:1)
90+3 вышел на замену
90+5 конец матча
Скорее всего его больше никогда не вызовут в сборную, но даже в ветеранах (если будет играть) его всегда будут представлять как игрока сборной России по футболу.
Ну, а на вопрос: "как игралось за сборную?"
Будет рассказывать следующее:
"Рассаживайтесь поудобнее, рассказ будет долгим!!!
Играли мы на чужой земле, всё было против нас, даже верблюды ожесточённо поддерживали своих и плевались в нашу сторону.
Игра была трудной, вязкой и вдруг, внезапно для всех и что самое главное для себя, на третей добавленной минуте появляюсь я на "коне" и тут как всё понеслось, закружилось...
adekvat
adekvat ответ bqmc286x9eps (раскрыть)
вчера в 13:50
У Карпина любой может стать игроком сборной, через его команду прошло больше народа чем через казанский вокзал за пол года.
112910415
112910415
вчера в 13:24
пара минут против Катара -
и ты навсегда "игрок сборной "!
bqmc286x9eps
bqmc286x9eps
вчера в 13:11
А место в РПЛ игроку сборной не нашлось
Гость
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