Игрок сборной России будет выступать за «Родину»

Нападающий «Урала» и сборной России Александр Юшин продолжит карьеру в «Родине». Сумма трансфера оценивается в 120 тысяч евро. Игрок подписал контракт до июня 2025 года.
Юшин выступал за «Урал» с зимы 2022 года. В текущем сезоне 28-летний вингер сыграл 19 матчей, отметился голом и результативной передачей.
Катар - Россия (1:1)
90+3 вышел на замену
90+5 конец матча
Скорее всего его больше никогда не вызовут в сборную, но даже в ветеранах (если будет играть) его всегда будут представлять как игрока сборной России по футболу.
Ну, а на вопрос: "как игралось за сборную?"
Будет рассказывать следующее:
"Рассаживайтесь поудобнее, рассказ будет долгим!!!
Играли мы на чужой земле, всё было против нас, даже верблюды ожесточённо поддерживали своих и плевались в нашу сторону.
Игра была трудной, вязкой и вдруг, внезапно для всех и что самое главное для себя, на третей добавленной минуте появляюсь я на "коне" и тут как всё понеслось, закружилось...
Катар - Россия (1:1)
90+3 вышел на замену
90+5 конец матча
Скорее всего его больше никогда не вызовут в сборную, но даже в ветеранах (если будет играть) его всегда будут представлять как игрока сборной России по футболу.
Ну, а на вопрос: "как игралось за сборную?"
Будет рассказывать следующее:
"Рассаживайтесь поудобнее, рассказ будет долгим!!!
Играли мы на чужой земле, всё было против нас, даже верблюды ожесточённо поддерживали своих и плевались в нашу сторону.
Игра была трудной, вязкой и вдруг, внезапно для всех и что самое главное для себя, на третей добавленной минуте появляюсь я на "коне" и тут как всё понеслось, закружилось...