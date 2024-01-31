Аршавин обвинил «Спартак» в расточительности. Подписали форварда за 1.2 млрд рублей

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вчера, 22:51

Абаскаль получил второго нападающего.

Новичок нужен для схемы «4-4-2»

У «Спартака» есть на левый фланг атаки Зиньковский и Медина, не только лидер Промес. Но после ухода форвардов Николсона и Бальде не было ещё одного нападающего, ведь Мелёшин эту роль не потянул, а из Игнатова плохая ложная «девятка». Промес и Соболев выходили в связке, причем Александр иногда играл ниже, чем Квинси. Абаскалю нравилась схема с «ромбом» «4-4-2», но не хватало глубины состава.

И модель опасная, так как требует концентрации от центральных полузащитников и позволяет переходить на «4-2-4», сразу образуя квартет в атаке. Кандидаты в четверку это Промес, Соболев, Бонгонда и теперь костариканец Угальде из «Твенте». Но даже если заставить Зобнина и Литвинова пахать в центре без передышки, будут разрывы между линиями, потому что атакующая четверка должна прессинговать в тактике Абаскаля.

«Спартак» второй в РПЛ по мастерству быстрого возвращения мяча, лучше только въедливая атака скромного «Факела». Но Абаскаль двенадцать раз в восемнадцати турах играл с тройкой в атаке. Поэтому вряд ли с новичком Угальде качество высокой обороны резко улучшится, а защита по-прежнему остается ключевой проблемой «Спартака». Но трансфер намекает на слона за спиной – второй суд ветерана Промеса.

Если Квинси получит девять лет тюрьмы по делу о контрабанде огромных партий наркотиков, то апелляции не сильно спасут. В случае решения по схеме «раньше сядет – раньше выйдет» «Спартак» летом останется без Промеса. Тогда модель «4-4-2» со связкой Угальде и Соболева, а также с Мединой слева – в ЦСКА Хесус играл даже латераля, обретает реальные очертания. Уход Промеса добавляет смысла трансферу Угальде.

Удивили коллег из Петербурга

Кто бы говорил о суммах сделок, коих у «Зенита» не меньше? Но Аршавин комментировал трансфер «Спартака» с юмором, а не со зверской серьезностью. Человек из «Зенита» удивлен, что Угальде при трансферной стоимости в 5 млн евро попал в РПЛ не за шесть, а за 13-15. Позабавила новость, что новичку выдали «всего» 1.7 млн евро зарплаты вместо двух миллионов. «Спартак» хоть так хвастается, что сэкономил 300 тысяч евро в год?

Конечно, Томаш Амарал – новый спортивный директор москвичей, сразу ощутил прелести торговли в клубе РПЛ . Теперь приходится благодарить интересного иностранного новичка, что согласился. Например, «Крылья Советов», если «Лацио» заберет аргентинца Гарре, поблагодарят Бенхамина за выбор в их пользу. Нападающий заиграл в Самаре, а вот на успех Угальде в Москве делают диаметральные ставки, что понятно.

Многие перечисляют минусы новичка, забывая о возрасте. Манфреду всего 21 год. Плевать, что терялся в центральных матчах два сезона назад. Важно, что при росте 173 сантиметра в прыжке Угальде забивает головой, а ещё раздает голевые передачи. Касания у него по всей чужой половине поля. В нем есть наглость. Это «Локомотив» привез Дзюбе конкурента без голов – пробуют угадать с арендой Хамулича.

А «Спартак» подписывает лидера «Твенте», третьей команды в таблице в Нидерландах. Риск промахнуться с молодым игроком всегда большой, но Угальде не был пятым выбором в списке скаутов, как случилось при подписании латераля Рябчука и защитника Бабича. Вот где неудача читалась наперед. Угальде отпугнул других покупателей юностью, а «Спартак» распугал других претендентов зимней ставкой в 2.5 раза выше рыночной стоимости.

От Угальде нужно голевое чутьё

Манфред не кажется плохим бесталанным футболистом. Можно смело не согласиться с экспертом Корнеевым, бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локомотива», что таких хитрых вторых нападающих в РПЛ сейчас нет, поскольку лига якобы силовая. Разве у Глушенкова из «Локомотива» не плавающая позиция? Максим точно не чистый нападающий, не инсайд, не вингер, но и не классическая «десятка», как был Лоськов.

Легенды РПЛ Вагнер, Карадениз и Халк работали в оттяжке впереди, когда рядом с ними играли рослые ребята в стиле Жо, Бухарова и Дзюбы. Или Соболева, ведь Александр похож на коллегу Артёма не только габаритами и выходками, но и практикой работы в глубине. Эксперты правильно делают, что удивляются сумме трансфера, 15 млн евро за костариканца это много. Но ошибаются в огульной критике юного новичка.

Сам факт, что Угальде хитрец в атаке, выделяет его на фоне остальных. Тяжелые нападающие Бальде и Николсон играли слишком банально, чтобы добиться успеха в плотной РПЛ . Абсолютно правильно говорят, что в Бельгии и Нидерландах новичок «Спартака» получал больше свободного пространства, чем у него будет в Москве. Но команда у Абаскаля агрессивная, а ключевой бедой в атаке была слабая реализация моментов.

Промес отдал рекордные для всего чемпионата 54 передачи под удар, но получил в ответ всего 6 ассистов, как Глушенков из «Локомотива», который придумал всего 34 паса. КПД «Спартака» смущал Абаскаля, значительно отстают от «Зенита» по успешности реализации ударов в створ, хотя по количеству моментов выше. Угальде достаточно показать голевое чутье, чтобы «Спартак» чаще побеждал и реже проигрывал.