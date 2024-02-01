Выгнали форвардов и попрощались с легендой. Недавние вице-чемпионы идут на вылет

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вчера, 20:21

В «Сочи» ставят на Чистякова и новых легионеров.

Убрали Игнатьева, Джорджевича и Мелкадзе

Первым пунктом в плане спасения «Сочи» от вылета стоял выбор тренера. Сделали оригинальную ставку на Роберта Морено. Испанец, который раньше тренировал «Красную Фурию» до возвращения Луиса Энрике, после неудач в «Монако» и «Гранаде» почти два года сидел без работы. Теперь будет спасать «Сочи» от вылета. И ему предоставили полноту власти. В клубе нет директора, который мешал бы Морено набирать игроков под себя.

Первым делом наставник разогнал известных нападающих. Мелкадзе, Джорджевич и Игнатьев покинули «Сочи» свободными агентами. Бывший нападающий «Спартака» ушел в грузинский клуб «Колхети Поти». Лука Джорджевич, не заигравший в «Локомотиве» и «Зените», в двадцать девять лет остался без клуба. А Иван Игнатьев отправился в Сербию. В «Сочи» признали, что нападающие, игравшие в осенней части сезона, не справились с задачей.

Правильная оценка. Хавбек Нобоа, хотя эквадорец накануне отъезда из РПЛ стал намного реже появляться в основе, забил в этом сезоне 2 мяча. Столько было у Игнатьева и Джорджевича. А Мелкадзе в первой части сезона не создал ни одного гола, даже если берем передачи под удар. В «Сочи» посчитали, что сэкономленные на зарплатах этих футболистов средства можно потратить на оклады новичков под нового тренера, изменив атаку.

Без Нобоа надо искать новых лидеров коллектива

В 38 лет эквадорец не играл так здорово, как в серебряном сезоне «Сочи» с тренером Федотовым. Кристиан обижался на наставников, которые не строили игру вокруг передач и голов лидера. В результате Морено – тренер, который говорит с Нобоа на одном языке, принял решение с ним попрощаться. Кристиан в статусе свободного агента отправился на родину в «Эмелек», где его в 2007 году нашли скауты казанского «Рубина».

Затем у Нобоа были чемпионские титулы с Бердыевым, игра в Лиге чемпионов, трансферы в «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Один из главных легионеров в истории РПЛ , ему не хватило нескольких матчей, чтобы побить рекорд чемпионата. Морено решил, что наличие такой фигуры будет отвлекать от переформирования команды. Играющего тренера больше нет, надо искать новых лидеров. Кандидаты уже в заявке южного клуба.

У «Сочи» есть словенский полузащитник Крамарич с неплохим последним пасом. Не смог выдержать заданную на старте сезона планку – дубль и ассист в поединке с «Ростовом», но помог передачами и ударами против «Урала» и «Динамо». В обороне не отпустили во Францию центрального защитника Дркушича. Ванья не завоевал место в основе сборной Словении, но для «Сочи» это ключевой игрок. Успехи защитника нужны для спасения весной.

Гойло из «Зенита» в воротах, Маргасов на фланге, Юсупов в центре поля и Бурмистров ближе к атаке должны взять игру на себя. Неплохие отрезки были у юного Кравцова. Нельзя заявлять о полном провале всех футболистов. «Сочи» не хватало заметной тренерской руки, но по кадрам команда, занявшая в прошлом сезоне десятое место чуть выше «Крыльев Советов», точно не входит в число самых слабых в текущем сезоне.

Новые результаты «Сочи» намного хуже их футбола

«Сочи» нельзя назвать безнадежным аутсайдером. Они не «Торпедо» из прошлого сезона с 13 очками за весь чемпионат. У южан уже 11 пунктов, а впереди двенадцать матчей. «Сочи» не клуб, который вот-вот развалится финансово, как раньше «Тосно». Сам факт, что спокойно отдали свободными агентами троих нападающих, не оправдавших надежды, говорит о возможностях «Сочи». Клуб принадлежит миллиардеру.

Хотя деньгами Ротенберг не сорит, поэтому никто Месси зимой не ждал. Зато Морено имел время на подготовку, нашел небанальных новичков. Скауты «Сочи» подняли клуб к вершине, но менеджеры никогда не тратили невероятно много денег. У южан заиграли Кассьерра – лучший снайпер сезона РПЛ из «Зенита», Сарвели – форвард «Локомотива», Пруцев – хавбек «Спартака». Адамов, Родригао и Коваленко ушли в «Зенит».

Игроков из «Сочи» высоко оценивали другие клубы. А теперь важно угадать с новой порцией легионеров. Подписали в «Каракасе» из Венесуэлы молодого нападающего Сауля Гуарирапу, взяли в аренду. Свободным агентом забрали эквадорца Кабесу, «Эмелек» отправил в РПЛ ещё одного своего игрока после Нобоа, тоже свободный агент. Из «Пюника» пришел центральный полузащитник Арутюнян с матчами за сборную Армении.

Австрийский хавбек Юкич из «Аустрии», чилийский опорник Сааведра из «Универсидад Католика» и самый известный новичок зимы защитник Чистяков из «Зенита» дополняют трансферный винегрет. Поскольку результаты у «Сочи» ужасные, а вот показатели команды лучше, то многое зависит от мотивации. По ожидаемым очкам «Сочи» выше «Локомотива» и «Ахмата», могли идти на десятом месте в чемпионате.

Осенью показалось, что почти все игроки в составе на чемоданах, ищут повод уйти. Если Роберт Морено перезапустит коллектив, а новички окажутся футболистами приличного уровня с желанием проявить себя в Европе, то симбиоз усилий подарит «Сочи» спасение. Вот только соперники у них крепкие. Даже если обойти «Балтику» в таблице, что реально, надо найти вторую команду, которая вылетит вместо южан.