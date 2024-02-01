Выгнали форвардов и попрощались с легендой. Недавние вице-чемпионы идут на вылет

В «Сочи» ставят на Чистякова и новых легионеров.
Убрали Игнатьева, Джорджевича и Мелкадзе
Первым пунктом в плане спасения «Сочи» от вылета стоял выбор тренера. Сделали оригинальную ставку на Роберта Морено. Испанец, который раньше тренировал «Красную Фурию» до возвращения Луиса Энрике, после неудач в «Монако» и «Гранаде» почти два года сидел без работы. Теперь будет спасать «Сочи» от вылета. И ему предоставили полноту власти. В клубе нет директора, который мешал бы Морено набирать игроков под себя.
Первым делом наставник разогнал известных нападающих. Мелкадзе, Джорджевич и Игнатьев покинули «Сочи» свободными агентами. Бывший нападающий «Спартака» ушел в грузинский клуб «Колхети Поти». Лука Джорджевич, не заигравший в «Локомотиве» и «Зените», в двадцать девять лет остался без клуба. А Иван Игнатьев отправился в Сербию. В «Сочи» признали, что нападающие, игравшие в осенней части сезона, не справились с задачей.
Правильная оценка. Хавбек Нобоа, хотя эквадорец накануне отъезда из РПЛ стал намного реже появляться в основе, забил в этом сезоне 2 мяча. Столько было у Игнатьева и Джорджевича. А Мелкадзе в первой части сезона не создал ни одного гола, даже если берем передачи под удар. В «Сочи» посчитали, что сэкономленные на зарплатах этих футболистов средства можно потратить на оклады новичков под нового тренера, изменив атаку.
Без Нобоа надо искать новых лидеров коллектива
В 38 лет эквадорец не играл так здорово, как в серебряном сезоне «Сочи» с тренером Федотовым. Кристиан обижался на наставников, которые не строили игру вокруг передач и голов лидера. В результате Морено – тренер, который говорит с Нобоа на одном языке, принял решение с ним попрощаться. Кристиан в статусе свободного агента отправился на родину в «Эмелек», где его в 2007 году нашли скауты казанского «Рубина».
Затем у Нобоа были чемпионские титулы с Бердыевым, игра в Лиге чемпионов, трансферы в «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Один из главных легионеров в истории РПЛ, ему не хватило нескольких матчей, чтобы побить рекорд чемпионата. Морено решил, что наличие такой фигуры будет отвлекать от переформирования команды. Играющего тренера больше нет, надо искать новых лидеров. Кандидаты уже в заявке южного клуба.
У «Сочи» есть словенский полузащитник Крамарич с неплохим последним пасом. Не смог выдержать заданную на старте сезона планку – дубль и ассист в поединке с «Ростовом», но помог передачами и ударами против «Урала» и «Динамо». В обороне не отпустили во Францию центрального защитника Дркушича. Ванья не завоевал место в основе сборной Словении, но для «Сочи» это ключевой игрок. Успехи защитника нужны для спасения весной.
Гойло из «Зенита» в воротах, Маргасов на фланге, Юсупов в центре поля и Бурмистров ближе к атаке должны взять игру на себя. Неплохие отрезки были у юного Кравцова. Нельзя заявлять о полном провале всех футболистов. «Сочи» не хватало заметной тренерской руки, но по кадрам команда, занявшая в прошлом сезоне десятое место чуть выше «Крыльев Советов», точно не входит в число самых слабых в текущем сезоне.
Новые результаты «Сочи» намного хуже их футбола
«Сочи» нельзя назвать безнадежным аутсайдером. Они не «Торпедо» из прошлого сезона с 13 очками за весь чемпионат. У южан уже 11 пунктов, а впереди двенадцать матчей. «Сочи» не клуб, который вот-вот развалится финансово, как раньше «Тосно». Сам факт, что спокойно отдали свободными агентами троих нападающих, не оправдавших надежды, говорит о возможностях «Сочи». Клуб принадлежит миллиардеру.
Хотя деньгами Ротенберг не сорит, поэтому никто Месси зимой не ждал. Зато Морено имел время на подготовку, нашел небанальных новичков. Скауты «Сочи» подняли клуб к вершине, но менеджеры никогда не тратили невероятно много денег. У южан заиграли Кассьерра – лучший снайпер сезона РПЛ из «Зенита», Сарвели – форвард «Локомотива», Пруцев – хавбек «Спартака». Адамов, Родригао и Коваленко ушли в «Зенит».
Игроков из «Сочи» высоко оценивали другие клубы. А теперь важно угадать с новой порцией легионеров. Подписали в «Каракасе» из Венесуэлы молодого нападающего Сауля Гуарирапу, взяли в аренду. Свободным агентом забрали эквадорца Кабесу, «Эмелек» отправил в РПЛ ещё одного своего игрока после Нобоа, тоже свободный агент. Из «Пюника» пришел центральный полузащитник Арутюнян с матчами за сборную Армении.
Австрийский хавбек Юкич из «Аустрии», чилийский опорник Сааведра из «Универсидад Католика» и самый известный новичок зимы защитник Чистяков из «Зенита» дополняют трансферный винегрет. Поскольку результаты у «Сочи» ужасные, а вот показатели команды лучше, то многое зависит от мотивации. По ожидаемым очкам «Сочи» выше «Локомотива» и «Ахмата», могли идти на десятом месте в чемпионате.
Осенью показалось, что почти все игроки в составе на чемоданах, ищут повод уйти. Если Роберт Морено перезапустит коллектив, а новички окажутся футболистами приличного уровня с желанием проявить себя в Европе, то симбиоз усилий подарит «Сочи» спасение. Вот только соперники у них крепкие. Даже если обойти «Балтику» в таблице, что реально, надо найти вторую команду, которая вылетит вместо южан.
Сомневаемся, что легко сдаст позиции «Ахмат», у них слишком сильный состав. «Оренбург» с аргентинцами тоже может прибавить. Тогда «Сочи» надо надеяться на то, что не хватит сил у «Урала» или «Факела». Но там проверенные в РПЛ тренеры, пока не спешим награждать Морено титулом спасителя.