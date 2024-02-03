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«Астон Вилла» забила 5 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»

вчера, 22:33
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 5Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Шеффилд Юнайтед» крупно проиграл «Астон Вилле» в 23-м туре АПЛ (0:5).

Джон МакГинн открыл счет на 12-й минуте. Олли Уоткинс на 16-й удвоил преимущество команды. На 20-й Леон Бэйли забил третий гол гостей, а на 30-й Юри Тилеманс отличился четвертым мячом коллектива. Пятый гол «львов» забил Алехандро Морено на 47-й.

После этой игры «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу чемпионата Англии (10 пунктов), «Астон Вилла» идет на 4-м месте (46 очков).

В другой встрече «Ньюкасл» и «Лутон» сыграли вничью.

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Все комментарии
67yxhp3b57z7
67yxhp3b57z7
сегодня в 05:01
Вилла отлично играет этот сезон, за первую четверку ещё поборется
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:27
Сегодня хозяева поля были весьма "гостеприимны"...)
22nfekvnrqfc
22nfekvnrqfc
вчера в 23:32
“Астон Вилла” показала впечатляющую игру.
Несмотря на то, что “Шеффилд” находится на последнем месте, они не сдаются и продолжают бороться за выживание.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
В первом тайме всё стало на свои места.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:38
Сегодня в АПЛ очень много забили, вот бы и завтра продолжили также))
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