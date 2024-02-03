«Астон Вилла» забила 5 голов в ворота «Шеффилд Юнайтед»

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вчера, 22:33

«Шеффилд Юнайтед» крупно проиграл «Астон Вилле» в 23-м туре АПЛ (0:5).

Джон МакГинн открыл счет на 12-й минуте. Олли Уоткинс на 16-й удвоил преимущество команды. На 20-й Леон Бэйли забил третий гол гостей, а на 30-й Юри Тилеманс отличился четвертым мячом коллектива. Пятый гол «львов» забил Алехандро Морено на 47-й.

После этой игры «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу чемпионата Англии (10 пунктов), «Астон Вилла» идет на 4-м месте (46 очков).

В другой встрече «Ньюкасл» и «Лутон» сыграли вничью.