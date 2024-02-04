Мюллер одержал 500 побед в составе «Баварии». Это рекорд клуба

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вчера, 10:47

«Бавария» обыграла «Боруссию» Менхенгладбах в матче 20-го тура Бундеслиги (3:1).

Эта победа стала 500-й для в составе первой команды мюнхенского клуба. Ни один игрок ранее не достигал такого рубежа.

Мюллер выступает за основной состав «Баварии» с 2008 года.