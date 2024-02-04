Мюллер одержал 500 побед в составе «Баварии». Это рекорд клуба

«Бавария» обыграла «Боруссию» Менхенгладбах в матче 20-го тура Бундеслиги (3:1).
Эта победа стала 500-й для Томаса Мюллера в составе первой команды мюнхенского клуба. Ни один игрок ранее не достигал такого рубежа.
Мюллер выступает за основной состав «Баварии» с 2008 года.
ёщё игр двести и того 700 победных игр за Клуб, и на пенсию в 38-емь, во Я нагородил!!! Здоровья Томасу и его искромётному юмору!!!
ёщё игр двести и того 700 победных игр за Клуб, и на пенсию в 38-емь, во Я нагородил!!! Здоровья Томасу и его искромётному юмору!!!