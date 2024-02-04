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Мюллер одержал 500 побед в составе «Баварии». Это рекорд клуба

вчера, 10:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Боруссию» Менхенгладбах в матче 20-го тура Бундеслиги (3:1).

Эта победа стала 500-й для Томаса Мюллера в составе первой команды мюнхенского клуба. Ни один игрок ранее не достигал такого рубежа.

Мюллер выступает за основной состав «Баварии» с 2008 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:20
Безусловно Томас – легенда немецкого футбола, Но, сейчас он точно мешает развитию футбола Баварии, он стал медлительным, не так хорош в борьбе, в двух последних матчах – два привоза, быстрых решений не видно от него давно уже. Следовало бы ему уже остановиться ибо дальше будет ещё смешнее…
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 14:49
Мюллер легенда Баварии! Он столько сил вложил в этот клуб!
shur
shur
вчера в 13:16, ред.
....играет до 2028 , отмечает Юбилей, 30 лет за Баварию, и плюс
ёщё игр двести и того 700 победных игр за Клуб, и на пенсию в 38-емь, во Я нагородил!!! Здоровья Томасу и его искромётному юмору!!!
kznm9pq2576f
kznm9pq2576f
вчера в 13:12
Томас Мюллер продолжает радовать своей великолепной игрой и сегодня достиг невероятной отметки - 500 побед в футболке “Баварии”!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:25
Легенда клуба,бюстик на входе в стадион уже заслужил!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:19
Это достижение побить очень сложно, в ближайшее время точно.
lotsman
lotsman
вчера в 11:36
Силы у него ещё есть, может и шестисотую победу отпраздновать.
vnupr2vj662p
vnupr2vj662p
вчера в 11:17
Мюллер это целая эпоха, и в Баварии,и сборной Германии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:07
Мюллер многого добился в составе Баварии Мюнхен.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:51
Это уже стало почти... называем Мюллер, подразумеваем Баварию....::)
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