«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

Вчера в матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» дома обыграла «Хоффенхайм».
Таким образом, мюнхенцы забили в 65-м домашнем матче чемпионата Германии подряд. Это первый случай в истории Бундеслиги.
Вчера в матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» дома обыграла «Хоффенхайм».
Таким образом, мюнхенцы забили в 65-м домашнем матче чемпионата Германии подряд. Это первый случай в истории Бундеслиги.
Вот уж никогда не думал, что 3 (январь, февраль, сентябрь) больше семи (январь-июнь, ноябрь). Извините, господа соккеряне, мне очень неловко, что прилюдно приходится пересчитывать, но не могу не ответить на такую вопиющую неправду.
Вот уж никогда не думал, что 3 (январь, февраль, сентябрь) больше семи (январь-июнь, ноябрь). Извините, господа соккеряне, мне очень неловко, что прилюдно приходится пересчитывать, но не могу не ответить на такую вопиющую неправду.