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«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

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вчера в 13:42
Для Баварии думаю это не предел,гегемон в Германии и вряд-ли кто его когда-то побьёт
ОПС
ОПС
вчера в 11:58
65 матчей подряд забивают! Это, конечно же, достижение. А теперь просто надо смотреть, как долго этот рекорд будет расти.
Гус Пойет
Гус Пойет ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:15
Гус Пойет Важен тот факт что за прошлый год у меня больше побед и выход в гр. Яшина чем у вас.

Вот уж никогда не думал, что 3 (январь, февраль, сентябрь) больше семи (январь-июнь, ноябрь). Извините, господа соккеряне, мне очень неловко, что прилюдно приходится пересчитывать, но не могу не ответить на такую вопиющую неправду.
Гость
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