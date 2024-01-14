Винисиус — автор самого быстрого хет-трика в Эль Класико в XXI веке

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 3 гола в ворота «Барселоны» в первом тайме финального матча за Суперкубок Испании.
Бразилец отличился на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Это самый быстрый хет-трик в Эль Класико в XXI веке.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 3 гола в ворота «Барселоны» в первом тайме финального матча за Суперкубок Испании.
Бразилец отличился на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Это самый быстрый хет-трик в Эль Класико в XXI веке.
Он почти всегда забивает в важных матчах!
Он почти всегда забивает в важных матчах!