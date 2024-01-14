Винисиус — автор самого быстрого хет-трика в Эль Класико в XXI веке

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вчера, 22:59

Нападающий «Реала» забил 3 гола в ворота «Барселоны» в первом тайме финального матча за Суперкубок Испании.

Бразилец отличился на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Это самый быстрый хет-трик в Эль Класико в XXI веке.