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Винисиус — автор самого быстрого хет-трика в Эль Класико в XXI веке

вчера, 22:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 3 гола в ворота «Барселоны» в первом тайме финального матча за Суперкубок Испании.

Бразилец отличился на 7-й, 10-й и 39-й минуте с пенальти. Это самый быстрый хет-трик в Эль Класико в XXI веке.

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Винисиус Жуниор
Источник: Телеграм Opta Sports Фото: Аккаунт ФК «Реал» в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:56
очень хороший матч провёл
w8kr3wtsdgee
w8kr3wtsdgee
сегодня в 05:35
Винни молодец,у него впереди много времени чтоб обновить кое какие рекорды Реала
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:31
Реалу бы еще Холанда и тогда...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Три мяча, да еще в первом тайме, да еще в Эль Класико, да еще в суперкубке. Тут только одно слово можно сказать - Браво!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:54
Винни - пострел - везде поспел...)))
амурец
амурец
сегодня в 02:29
Вини красавчик
RedRedTeam
RedRedTeam
сегодня в 02:06
Кто скажеть почему гол из офсайда доказывали не на только что снятом кадре, а на рисованном мултяшном кадре.
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:45
Вини топ без сомнений
Он почти всегда забивает в важных матчах!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:41, ред.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:16
Красавчик, до игры верил что он отличится !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06
Супер матч провёл Винисиус Жуниор. С выдающимся достижением нашего бразильского таланта. Винисиус и Реал Мадрид в целом здорово повозили защиту Барселоны. Винисиус просто поиздевался над расхваленным Рональдом Араухо. Пусть Барселона навсегда запомнит имя этого парня. Кстати, отпраздновал голы в стиле Криштиану Роналду. Говорят, что он тоже сегодня был на стадионе. Успехов и больших побед ему в карьере, особенно с Реалом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:26
Супер Вини, - джокер Реала !!!
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