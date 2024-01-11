Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико»

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вчера, 08:38

Нападающий «Атлетико» стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Француз отметился голом в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5). Форвард записал на свой счёт 174-й мяч в составе «матрасников», обойдя Луиса Арагонеса, рекорд которого со 173 голами держался с 1974 года.