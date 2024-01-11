Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Француз отметился голом в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5). Форвард записал на свой счёт 174-й мяч в составе «матрасников», обойдя Луиса Арагонеса, рекорд которого со 173 голами держался с 1974 года.
Что было дальше, все знают, Антуан жикарно проявил себя в Атлетико и думаю переход в Барселону был для него ошибкой, но рад, что вернувшимь в родной Атлетико он снова заиграл на отлисном уровне!!! Вчерашний его соло проход и гол в матче с Мадридским Реалом так же был шикарен, и как оказалось не только шикарен но и рекордным!!!
Что было дальше, все знают, Антуан жикарно проявил себя в Атлетико и думаю переход в Барселону был для него ошибкой, но рад, что вернувшимь в родной Атлетико он снова заиграл на отлисном уровне!!! Вчерашний его соло проход и гол в матче с Мадридским Реалом так же был шикарен, и как оказалось не только шикарен но и рекордным!!!