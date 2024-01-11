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Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико»

вчера, 08:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Француз отметился голом в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:5). Форвард записал на свой счёт 174-й мяч в составе «матрасников», обойдя Луиса Арагонеса, рекорд которого со 173 голами держался с 1974 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 16:00
Может тоже признаться хочет, но не решается?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 04:45
Да причём здесь его персональные фанаты.
Вы просто сказали, что Гризманн кого то ждёт, так может они все дырявого ждут и после как пойдёт волна признаний.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:13
Впечатляет.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:43
Что же Вам уважаемый байкал 38 все так не дает покоя вопрос гей Роналду или нет ?
Для чего Вам это знать ?
С какой целью Вы так настойчиво проявляете интерес ?
Даже в новости где про Роналду ни слова Вы все равно пытаетесь найти ответ на этот вопрос0
Сергей19
Сергей19
вчера в 19:24
Атлетико созданно для него. И результаты у него там очень великолепные! И это ещё не предел.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:19, ред.
Это рекорд доказываеть что Гризман не существуюший звезда. Иначе он на раннее стадии ушёл бы в какой нибудь топ клуб , как Каваны, Фалкао . Правда Фалкао потерялся после ухода из Атлетико.
На тот момент когда Гризман перешёл в Барселоны , он уже был как сбитый лётчик, поэтому вернулся в свой аэродром!
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:55
Не ко мне вопрос. Мне ваш, как ты говоришь "дырявый", не интересен. У его персофанов спрашивай.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:48
Интересно сколько вслед за дырявым признаются когда он сделает официальное признание, что он гей?
Неофициально он уже признался, но официально будет скорее всего после окончания карьеры игрока.
Дело времени.
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
После этих его слов всем стало понятно, что сам Гризман нетрадиционной ориентации, но признаться в этом боится и ждёт, чтобы кто-то признался первым в команде, а он посмотрит на реакцию, и если все норм, то признается и сам. Трусливый и слабохарактерный человек. Если уж собрался признаваться, то признавался, а нет смелости, то и скрывайся молча, а не пытайся решить свои проблемы чужими руками. Для меня именно после этого интервью пропало уважение к французу, как к человеку. А футболист он бесспорно отличный!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:01
Поздравляю. Заслуженное достижение
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:24, ред.
Когда Гризманна спросили что означает цвет волос он ответил: "Розовый цвет моих волос означает, что я счастлив в "Атлетико"
Одно дело цвет и косички но он было дело активно выступал с заявлениями в защиту ЛГБТ. Антуан просто рассказал о своем отношении к гомосексуализму:
«Я буду гордиться одноклубником, если кто-то признается в этом публично. Думаю, что это может открыть двери для других. Если его будут критиковать за каминг-аут, а критики будут всегда, мы поддержим его, чтобы он гордился собой и был счастлив. У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в увлечениях. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его»
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Гризман конечно же красавец, нравилась его игра еще со времен его выступлений за Реал Сосьедад тогда с ним в паре в атаке играл арендованный у Арсенала мексиканец Карлос Вела и они отлично чувствовали друг друга!!! Тогдя я всё надеялся, что Венгер учтет это и вернув Велу в команду, прикупит у Сосьедада и Гризмана, но увы, Арсен упустил талантливого соотечественника, да и Велу тоже....
Что было дальше, все знают, Антуан жикарно проявил себя в Атлетико и думаю переход в Барселону был для него ошибкой, но рад, что вернувшимь в родной Атлетико он снова заиграл на отлисном уровне!!! Вчерашний его соло проход и гол в матче с Мадридским Реалом так же был шикарен, и как оказалось не только шикарен но и рекордным!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:07
Что ни новость, не без хейтеров) Гризманн в Барсе как раз нужен был как забивной форвард, для этого сделали все. Но синдром автобусной команды и кривоногости как у Вернеров, Нуньесов и им подобных, сделали из них него неудачника. Да и с самого начала он не хуже Мбаппе устраивал сериал с переходом. Не надо было уходить из своей зоны комфорта. Там как раз вся команда таких из Мораты и Депаев.
shur
shur
вчера в 10:37
...два разных футболиста , что было в Барсе и как он играет в Атлетико, в хорошей форме перед Европой...!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:24
Молодец Антоха, так держать
Контракт до 2026 года, поэтому ещё порадует фанатов Атлетико
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:18
Из за гнома он загубил карьеру в Барселоне, остался бы в Атлетико стал бы легендой
fwsvmck79usp
fwsvmck79usp
вчера в 10:02
Гризли не только лучший бомбардир,но и легенда Атлетико
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 09:54
Красиво забил, слов нет! Побить рекорд в таком то матче, дорогого стоит. Поздравим Гризли!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 09:52
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 09:38
    Если б не его косички и розовые волосы, я бы к нему более нормально относился. А так...
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 09:37
    Гризманн легенда Атлетико Мадрида.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:35
    оказался гениальным в итоге !
    а в одно время были сомнения
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 09:13, ред.
    Зря он в Барселону сходил...
    Гном не ему одному карьеру приостановил.
    pfdgg6b37f7s
    pfdgg6b37f7s
    вчера в 08:40
    Если бы он не уходил из команды уже бы давно ускакал далеко вперед.
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