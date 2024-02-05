Линделёф провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) стал юбилейным для защитника Виктора Линделёфа.
Эта игра стала для шведа 250-й в футболке МЮ. Линделёф выступает за «красных дьяволов» с 2017 года.
|Манчестер Юнайтед3 : 0Вест Хэм
|Матч завершен
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) стал юбилейным для защитника Виктора Линделёфа.
Эта игра стала для шведа 250-й в футболке МЮ. Линделёф выступает за «красных дьяволов» с 2017 года.