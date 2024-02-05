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Линделёф провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) стал юбилейным для защитника Виктора Линделёфа.

Эта игра стала для шведа 250-й в футболке МЮ. Линделёф выступает за «красных дьяволов» с 2017 года.

Линделёф провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
yvmk2kmxwbrs
yvmk2kmxwbrs
сегодня в 00:20
250 игр в футболке МЮ с 2017 года это замечательно! Это хороший пример для молодых игроков
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