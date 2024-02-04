Вратарь отразил четыре удара в серии пенальти. Повторил подвиг непревзойдённого Дукадама

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вчера, 13:21

Ливакович и Субашич аплодируют стоя.

Сериям пенальти всего 54 года

Спортивный журналист Йосси Даган так расстроился после вылета Израиля в четвертьфинале Олимпиады 1968 года в результате ничьей и подбрасывания монетки против Болгарии, что предложил ФИФА серию пенальти как альтернативу. Гениальная идея, которую также обдумывал рефери из Малайзии и немецкий арбитр Карл Вельд. Уже через два года нападающий МЮ Джордж Бест нанесет первый в истории удар в серии пенальти в английских турнирах, а его напарник Денис Лоу станет первым в истории британского футбола, кто промажет в серии одиннадцатиметровых. Иан МакКечни из «Халл Сити» справился с ударом Лоу.

Через шесть лет промах Хенесса и наглый удар Паненки по центру ворот – отсюда название «удар паненкой», станут решающими в финале Евро-1976 между Чехословакией и ФРГ . Дальше серии пенальти придут на чемпионаты мира, а до этого их активно обкатают в плей-офф еврокубков. Больше не будет переигровок после ничьих, что позволит упорядочить футбольный календарь. Серии пенальти нельзя назвать идеальным завершением ничейного матча даже после овертайма. Но ничего лучше в футболе не придумали. Поэтому судьбу поединка Кабо-Верде и ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки решали именно обменом ударами с «точки». Сражались между собой два капитана, вратари Возинья и Уильямс. И перестрелка получилась исторической.

Голкипер отразил 4 удара в серии

Тридцатидвухлетний Ронвен Уильямс играет за клуб из Претории «Мамелоди Сандаунс». Эта команда лидирует в чемпионате, пропустив всего три мяча, поэтому выбор основного голкипера для сборной ЮАР не был сложным. Уильямс раньше представлял «СуперСпорт Юнайтед», но теперь играет за 16-кратных чемпионов страны. Его клуб выиграл шесть титулов подряд. Уильямс взял только последний кубок, но является невероятно опытным вратарём, в большом футболе четырнадцатый год. Но только сейчас о нем узнал весь мир. Уильямс в юности едва не оказался в «Тоттенхэме». В итоге забраковали, хотя провел некоторое время в академии «шпор».

Зато теперь у Ронвена свое место в футбольной истории. Никогда ещё голкипер на Кубке Африки не отражал 4 из 5 пенальти в серии. И били футболисты симпатичной сборной Кабо-Верде хорошо, по углам и на силу. Но Уильямс угадывал направление и четко справлялся с задачами. Его напарники ошибались, визави Ронвена – опытный Возинья, помог создать необычный для серий счет. Накануне решающего удара команда ЮАР вела всего 2:1. К точке пошел хавбек «Карабаха» Патрик Андраде, но это был вечер Уильямса. Четыре классных сейва отправляют ЮАР в полуфинал, где им пригодятся подвиги голкипера, ведь сыграют против фаворита Нигерии. Во втором полуфинале «спартаковец» Бонгонда из ДР Конго померяется силами с обороной хозяев турнира – ивуарийцев.

Дукадам остановил «Барселону»

Невозможно представить клуб из Румынии в финале Лиги чемпионов, но в Кубке чемпионов «Стяуа» вышла в финал в 1986-м. Хотя румынские футболисты тоже били неважно, из восьми ударов в серии шесть не реализовали, героем поединка стал голкипер Хельмут Дукадам. Как можно догадаться по имени, у него в роду были немцы. А ещё были огромные мужчины с хорошей реакцией. Румынский голкипер начал анализировать мысли соперников. Хельмут после первого сейва посчитал, что второй бьющий пробьет в тот же угол, что и первый неудачник, так румын справился со сложнейшим выстрелом в серии.

А дальше «Барселона» сломалась психологически. Нападающий «Пичи» промахнулся, а его коллега Маркос Алонсо сменил угол ворот для удара, но Дукадам вытащил четвертый выстрел подряд. «Стяуа» выиграла финал Кубка чемпионов в серии пенальти с необычным счетом 2:0. Также четыре пенальти отбивал легендарный колумбийский голкипер Рене Игита. Играя за «Атлетико Насьональ» в Кубке Либертадорес отразил четыре удара футболистов «Олимпии» из Парагвая. Но, в отличие от Дукадама и Уильямса, будущий помощник наркобарона Пабло Эскобара отразил 4 пенальти после 6 попыток, ведь его соперник тоже был хорош.

Ливакович не побил рекорд на ЧМ

Не удалось найти серию с 5 сейвами голкипера, поскольку бывают также удары мимо или в каркас ворот. Похоже, таких примеров нет. Зато есть действующий вратарь с пятью взятыми «одиннадцатиметровыми» за матч. Речь о подвиге немца Дэниела Баца в Кубке Германии. Впервые в истории клуб четвертой региональной лиги вышел в полуфинал турнира. Сначала вратарь «Саарбрюккена» на 83-й минуте вытащил непростой удар с пенальти в нижний угол, а затем стал героем серии одиннадцатиметровых. Удары были не такими классными, как у футболистов Кабо-Верде, потому что соперником была скромная «Фортуна». Пусть в полуфинале «Байер» обыграл «Саарбрюккен» со счетом 3:0, а Дэниела не забрали в сильный клуб после его подвигов, сейчас он в Бундеслиге – прошлым летом перешел в «Майнц».