Полузащитник сборной Белоруссии близок к переходу в «Балтику»

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вчера, 12:09

Президент «Оренбурга» подтвердил переход полузащитника южноуральцев и сборной Белоруссии в «Балтику».

Мы со своей стороны подписали документы о переходе Кирилла Капленко в «Балтику». Игрок успешно прошёл медосмотр, и ему осталось подписать бумаги о трансфере со своим новым клубом.

Капленко выступает за «Оренбург» с зимы 2020 года. На его счету 97 матчей, 4 гола, 8 ассистов и 13 жёлтых карточек. В текущем сезоне 24-летний опорный полузащитник провёл 16 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.