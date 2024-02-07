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Полузащитник сборной Белоруссии близок к переходу в «Балтику»

вчера, 12:09

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переход полузащитника южноуральцев и сборной Белоруссии Кирилла Капленко в «Балтику».

Мы со своей стороны подписали документы о переходе Кирилла Капленко в «Балтику». Игрок успешно прошёл медосмотр, и ему осталось подписать бумаги о трансфере со своим новым клубом.

Капленко выступает за «Оренбург» с зимы 2020 года. На его счету 97 матчей, 4 гола, 8 ассистов и 13 жёлтых карточек. В текущем сезоне 24-летний опорный полузащитник провёл 16 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:29
Балтика очень активна !
drug01
drug01
вчера в 12:40
Из Белоруссии последнее время идёт большой поток игроков в наши клубы
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:11
Главное , что бы все многочисленные переходы и аренды пошли на пользу команде...
Гость
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