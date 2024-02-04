«Ростов» объявил о переходе защитника молодёжной сборной Египта

«Ростов» согласовал переход защитника «Исмаили» и молодёжной сборной Египта Эяда Аль-Аскалани.
О сроке контракта не сообщается.
Воспитанник египетского клуба провёл в текущем сезоне 10 матчей за команду, сделав одну результативную передачу.
«Ростов» согласовал переход защитника «Исмаили» и молодёжной сборной Египта Эяда Аль-Аскалани.
О сроке контракта не сообщается.
Воспитанник египетского клуба провёл в текущем сезоне 10 матчей за команду, сделав одну результативную передачу.
- Что-то не слышно комментов: Как же так? А как же свои воспитанники? Куда смотрит руководство? А когда Зенит кого-то покупает - ... Ну вы меня поняли. Не по понятиям выходит, парни. Надо быть объективнее...
- Что-то не слышно комментов: Как же так? А как же свои воспитанники? Куда смотрит руководство? А когда Зенит кого-то покупает - ... Ну вы меня поняли. Не по понятиям выходит, парни. Надо быть объективнее...