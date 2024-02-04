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«Ростов» объявил о переходе защитника молодёжной сборной Египта

вчера, 10:31

«Ростов» согласовал переход защитника «Исмаили» и молодёжной сборной Египта Эяда Аль-Аскалани.

О сроке контракта не сообщается.

Воспитанник египетского клуба провёл в текущем сезоне 10 матчей за команду, сделав одну результативную передачу.

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Все комментарии
xajaks
xajaks ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:01
я родился и живу в Питере.по моему мнению леги должны быть на голову сильнее местных,не можешь такого подписать-бери своих
Хиромант
Хиромант ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 17:28
- Вас только количество легионеров не устраивает? И всё? А как же принципы? "Не врубаюсь" в вашу логику. Правила для всех одинаковы. Есть лимит на "легов" - вписываешься в него - в чём проблема? Есть команды желающие купить "легов" - нет денег - зарабатывай, или ищи спонсора побогаче. Всё же просто и прозрачно.
adekvat
adekvat ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:36
Не набирается, сезон от играли на контракт сели, и давай вату катать. Смотрел сейчас Сазонова, костолом пас отдать в ноги не может.
xajaks
xajaks ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:52
Ответ простой, сравни количество легионеров
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:37, ред.
- Удачи молодому парню!
- Что-то не слышно комментов: Как же так? А как же свои воспитанники? Куда смотрит руководство? А когда Зенит кого-то покупает - ... Ну вы меня поняли. Не по понятиям выходит, парни. Надо быть объективнее...
K_TS16
K_TS16
вчера в 14:01
Валераверим!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 13:43
На перспективу паренька взяли, заиграет, можно выгодно продать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:25
Уважаемый, все очень просто. Откаты. Их никто не отменял. На них за счет таких трансферах очень многие хорошо кормятся.
ABir
ABir
вчера в 12:39
С берегов Великого Нила на берега Тихого Дона
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:35
Зачем они тащат всех из далека, это не только про Ростов. Египет, Аргентина, Бразилия, Перу, Колумбия...В 140млн. России не набирается 22 нормальных футболиста в команду?
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:59
Ему с высот Великих Пирамид лучше видны перспективы.РПЛ-полигон для испытания на прочность легионеров ТОП-5.
Интерес
Интерес
вчера в 11:57
Фараон казачьего рода.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:57
Ростов готовит мегапроект "Донской Автобусный Завод"? Скоро на всех увидим на всех экранах страны продукцию завода имени Кармина. Я уже писал на днях, что у них уже перебор по защитникам, а им всё мало. Давайте Джикию еще берите, че нет? На поле можно будет выводить 8 защитников и 2 опорника, остальные не нужны
sihafazatron
sihafazatron ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:46
Да мне тоже не понятно зачем в 19 лет ехать в РПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:34
Шансы Глушакова тают....в заявку включают молодых...))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:51
Неужели у него не было других вариантов, кроме РПЛ?
shlomo
shlomo
вчера в 10:47
Надеюсь что Карпуша наладит с ним оборону... удачи парню в Ростове.
4qx63qmnjb3h
4qx63qmnjb3h
вчера в 10:34
«Ростов» продолжает усиливать состав, и этот переход определенно должен помочь команде. Египетские игроки могут быть очень талантливыми, и Эяд Аль-Аскаланди наверняка станет важным дополнением для команды. Интересно, как он впишется в команду и как будет развиваться его карьера в России.
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