Роналдо и фанат Салаха теперь в РПЛ. «Ростов» восстанавливает трансферные пути

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вчера, 17:59

Карпин обзавелся новыми легионерами.

На десятую строчку упали без иностранцев

В прошлом сезоне «Ростова» претендовал на вторую строчку, а финишировал на четвертой позиции в одном пункте от «Спартака». Карпин нашел правильные слова для российского состава. Но ещё раньше клуб из Ростова-на-Дону делал ставки на иностранцев со всего мира. От Японии до Анголы, от Эквадора до Финляндии. Валерий Карпин понимал, что первая задача – сохранить ценных игроков, вроде защитника Осипенко, хавбека Глебова и форварда Комличенко.

Но травмы и перепады формы наложились на отсутствие реального усиления летом, что завело «Ростов» на скромное десятое место в РПЛ . Южане в четырех очках от зоны стыковых матчей, поэтому задача на весну не вылететь из РПЛ . Для этого подыскивают новичков, которых не хватило прошлым летом. «Ростов» загодя набрал свободных агентов и подписал иранца Мохеби, но многие иностранцы приняли решение покинуть клуб и РПЛ . Зимой Карпин закрывает свободные места.

Сейчас сделок немного, работают над точечным усилением. Вектор понятный – приглашают легионеров, ведь ценных российских футболистов «Ростов» себе позволить не может. Им не отдадут в аренду ребят со скамейки известных клубов, вроде «Зенита» и «Динамо». Но парочку интересных сделок уже провернули, скауты поработали.

Подписали болгарина Роналдо и защитников

Теперь в РПЛ сыграет Роналдо, но 23-летних бразилец, разумеется, не имеет отношения к Зубастику или к португальцу Криштиану. У них одинаковое имя, но речь о правом вингере. Логичная ставка, учитывая прощание «Ростова» с опытным Ионовым. Роналдо раньше играл за «Левски» из Софии, у него есть болгарский паспорт. Обошелся нападающий в 2 млн евро, по нынешним временем недешевая ставка клуба РПЛ . Даже в АПЛ зимой команды в среднем тратили всего 6 млн евро на один клуб.

«Ростов», помимо подписания Роналдо, выдал деньги египетской команде «Исмаили» за центрального защитника Аль-Аскалани. Успели подписать фаната Салаха и футболиста молодежной сборной Египта до того, как другие клубы РПЛ обзавелись представителем экзотической страны. Когда-то давно в РПЛ был египтянин, но не мог похвастаться игровой практикой. У Аль-Аскалани шансов больше, но немного настораживает решение Карпина подписать не только Эяда, но также ивуарийца Оумара Сако.

Бывшего игрока болгарского клуба «Арда» взяли в аренду, а молодой защитник Прохин отправился на время в «Оренбург». Почему подписание двух центральных беков настораживает? Может указывать на расставание с Осипенко. Успешный пенальтист и капитан «Ростова» интересен другим клубам. Карпин играл осенью по схеме «4-3-3», ему не нужна коллекция центральных защитников. Для Осипенко выберут напарника из тройки Мелехин, Сако и Аль-Аскалани. Логично, в обороне были проблемы.

«Ростову» проще наладить игру, чем другим

Другим середнякам. Команда сильная по составу по меркам РПЛ , особенно если не загадывать место в пятерке, а довольствоваться более скромной позицией. Лидеры в заявке. Разве есть сомнения в опыте Осипенко, Глебова и Комличенко, которые получали вызовы в национальную команду под руководством Карпина? Каррера заявил, что не откажется возглавить сборную России, но Валерий Георгиевич пока не уехал в Эстонию, поэтому совмещает два поста.

Тренер располагает рядом опытных и талантливых футболистов. Осенью показал себя на фланге Вахания, правому латералю всего 23 года. Опытный Чернов на другом фланге не сыграл на уровне Дугласа Сантоса из «Зенита», но хавбек Уткин, защитник Осипенко и молодой нападающий Голенков не провалились осенью. Иранский форвард Мохеби тоже иногда дарит приятные оригинальные решения в атаке. Беда лишь в том, что ветер перемен занес на поле огромные проблемы в защите.

Голкипер Песьяков не выдал лучший отрезок в карьере, а ещё хуже выступили его напарники в обороне, когда капитан Осипенко был в лазарете. «Ростов» едва не пропустил больше, чем аутсайдер «Сочи», а это надо постараться. Двадцать девять ошибок в обороне в 18 турах делают команду Карпина предпоследней по ляпам в защите, даже «Оренбург» и «Урал» пропустили на гол меньше. Но южанам проще собраться, у них запас прочности выше, чем у соседей в таблице.

Южане не нашли новую нишу в РПЛ без еврокубков

У соседей из «Сочи» масштабная перестройка с бывшим тренером сборной Испании, а у Карпина не старый российский костяк, который заскучал осенью. И даже от весенних успехов ростовчан, если победы будут, повеет расставаниями. Возможно, это лебединая песня для целого ряда лидеров команды Карпина. И сам тренер много раз говорил о переезде. Поэтому допускаем, что Глебов, Уткин, Осипенко, Мелехин и Голенков сделают всё, чтобы понравиться другим клубам РПЛ .

А новые центральные защитники, Роналдо и Мохеби будут работать на иностранных скаутов, ведь не только нападающий Али Соу не пропал после отъезда из Ростова-на-Дону на другую сторону Черного моря в Турцию. Для выживания команде Карпина нужен прогресс лидеров с последующими выгодными продажами. Вот только весной у команды невероятно сложный календарь. Карпин сыграет против «Крыльев Советов», «Краснодара», ЦСКА и «Динамо», а потом битва с «Сочи».

Если на коротком отрезке не наладить оборону, то могут посыпаться. Не стоит забывать, что Карпин теперь футбольный самурай – у него нет цели, только путь. Осенью речь шла о команде с глупыми красными карточками и дичайшими ошибками в обороне. «Ростов» проигрывал 4:0 аутсайдеру «Сочи», пропускал пять мячей в Самаре. Жесткий дебют сезона перекрыли ближе к зиме, но злой и кислый Карпин на бровке стал символом первой части сезона. А весной сразу надо бить фаворитов.