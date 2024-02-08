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В УЕФА объяснили, почему юношеские команды из России всё-таки не допустили

вчера, 15:59

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, почему молодёжные команды из России не допустили к играм в международных турнирах.

Что касается России, то была дискуссия о детях, играющих в футбол. Президент УЕФА знал, что произошло в Югославии в 1992 году. Он хотел оценить, как поколение детей в Югославии страдало, будучи отстраненным от футбола. Есть ли возможность возвращения российских команд, чтобы молодые люди не страдали? Мы увидели, что это невозможно. Мы не сумасшедшие, чтобы подвергать национальные ассоциации риску. Поэтому это не материализовалось.

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