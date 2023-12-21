Чеферин о Суперлиге: «Футбол не продаётся»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиге.
Мы не будем пытаться остановить их. Они могут создавать всё, что хотят. Я надеюсь, что они начнут своё высшее соревнование как можно скорее... с двумя клубами. Футбол не продаётся.
Ранее «Барселона» и «Реал» поддержали Суперлигу. «Атлетико», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» выступили против.
Футбол продаётся...и продаётся с каждым годом всё дороже и дороже....
Разве продажа футбола не главная цель...этих галстуконосцев...спорящих ныне по какому руслу должны течь денежные миллионы...по ЛЧемпионскому или Суперлиговскому....
Футбол продаётся...и продаётся с каждым годом всё дороже и дороже....
Разве продажа футбола не главная цель...этих галстуконосцев...спорящих ныне по какому руслу должны течь денежные миллионы...по ЛЧемпионскому или Суперлиговскому....
После такой громкой фразы как "футбол не продается" осталось только дать трансферный бан Загребу и снять очки с Эвертона.
Вроде почти все клубы-гранды против Суперлиги, а в словах Чеферина чувствуется абсолютный страх. Я уверен, что Суперлига будет, вопрос времени.
После такой громкой фразы как "футбол не продается" осталось только дать трансферный бан Загребу и снять очки с Эвертона.
Вроде почти все клубы-гранды против Суперлиги, а в словах Чеферина чувствуется абсолютный страх. Я уверен, что Суперлига будет, вопрос времени.