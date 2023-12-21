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Чеферин о Суперлиге: «Футбол не продаётся»

вчера, 16:42

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиге.

Мы не будем пытаться остановить их. Они могут создавать всё, что хотят. Я надеюсь, что они начнут своё высшее соревнование как можно скорее... с двумя клубами. Футбол не продаётся.

Ранее «Барселона» и «Реал» поддержали Суперлигу. «Атлетико», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» выступили против.

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Все комментарии
gs6qyt4n26b6
gs6qyt4n26b6
вчера в 19:56
" Футбол не продается " - сказал человек который построил карьеру на арабских нефтедолларов , и сейчас усиленно из поддерживает.
После такой громкой фразы как "футбол не продается" осталось только дать трансферный бан Загребу и снять очки с Эвертона.
Вроде почти все клубы-гранды против Суперлиги, а в словах Чеферина чувствуется абсолютный страх. Я уверен, что Суперлига будет, вопрос времени.
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:44
интересно узнать как не продается футбол на ЧМ
от страны которая проводит, до победителя
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:21
Странно это слышать…особенно от него 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07
Даже здесь обманул....
Футбол продаётся...и продаётся с каждым годом всё дороже и дороже....
Разве продажа футбола не главная цель...этих галстуконосцев...спорящих ныне по какому руслу должны течь денежные миллионы...по ЛЧемпионскому или Суперлиговскому....
adekvat
adekvat
вчера в 18:05
Футбол не продается, футбол покупается!
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:25
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:22
Чеферин футбол не продает??
Тем временем он:
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:59, ред.
"Футбол не продаётся"- очень странно слышать из уст Чеферина такую фразу...)
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