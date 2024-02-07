Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАСуперлига

Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА на 3,5 млрд евро

вчера, 19:46

Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в размере 3,5 млрд евро.

По информации источника, руководители проекта считают, что задержка запуска нового турнира из-за ограничений и угроз Союза европейских футбольных ассоциаций под руководством Александера Чеферина нанесла тяжелый экономический ущерб.

В частности, Суперлига предполагает, что миллиардные финансовые потери были понесены в связи с кредитом, который был согласован с JP Morgan для запуска турнира. В 2021 году сделку закрыли со ставкой в 2,8%, теперь же речь идёт о как минимум 6,3%.

Также создатели проекта намерены получить компенсацию за упущенную выгоду от телевизионных прав на турнир.

Помимо финансовых претензий, Суперлига считает, что УЕФА не полностью выполнил окончательное решение суда Европейского Союза, которое постановило, что организация злоупотребила своим положением в отношении нового проекта, также УЕФА не имеет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с as.com
ОфициальноУЕФА утвердил систему распределения доходов в клубных турнирах
Вчера, 20:59
Митрофанов: «УЕФА пытается вернуть российские команды»
Вчера, 11:36
СлухиГендиректор «Атлетико» сменит Румменигге в исполнительном комитете УЕФА
06 февраля
СлухиУЕФА требует от Европейского суда внести поправки в заявление о Суперлиге
27 декабря 2023
Чеферин о Суперлиге: «Футбол не продаётся»
21 декабря 2023
В УЕФА отреагировали на решение Европейского суда по Суперлиге
21 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
интересно будет посмотреть на это противостояние
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
А сама то суперлига появилась ниоткуда, в угоду тем же финансовым воротилам, которым еще больше хочется хватануть бабла. Им ведь не нужно развитие футбола. Деньги на первом месте. Взяли готовенькие и самые богатые клубы и начали чего то там создавать. Суперлига пришла неоткуда и уйдет в никуда.
баск
баск
вчера в 22:42
С уваженьем, дата, подпись.
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем в Спортлото (с)
therapy
therapy
вчера в 20:05
Во бизнес, срубить деньги ничего не начав...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:55, ред.
Суперлига против УЕФА !
Борьба Давида с Голиафом !!!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
Ну началось, опять двадцать пять.
Борьба продолжается !)
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 19:49
Суперлига этож миф несуществующий.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 