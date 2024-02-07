Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА на 3,5 млрд евро

Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в размере 3,5 млрд евро.
По информации источника, руководители проекта считают, что задержка запуска нового турнира из-за ограничений и угроз Союза европейских футбольных ассоциаций под руководством Александера Чеферина нанесла тяжелый экономический ущерб.
В частности, Суперлига предполагает, что миллиардные финансовые потери были понесены в связи с кредитом, который был согласован с JP Morgan для запуска турнира. В 2021 году сделку закрыли со ставкой в 2,8%, теперь же речь идёт о как минимум 6,3%.
Также создатели проекта намерены получить компенсацию за упущенную выгоду от телевизионных прав на турнир.
Помимо финансовых претензий, Суперлига считает, что УЕФА не полностью выполнил окончательное решение суда Европейского Союза, которое постановило, что организация злоупотребила своим положением в отношении нового проекта, также УЕФА не имеет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.
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Борьба Давида с Голиафом !!!)))
Борьба Давида с Голиафом !!!)))
Борьба продолжается !)
Борьба продолжается !)