Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА на 3,5 млрд евро

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вчера, 19:46

Суперлига изучает возможность подачи иска к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в размере 3,5 млрд евро.

По информации источника, руководители проекта считают, что задержка запуска нового турнира из-за ограничений и угроз Союза европейских футбольных ассоциаций под руководством Александера Чеферина нанесла тяжелый экономический ущерб.

В частности, Суперлига предполагает, что миллиардные финансовые потери были понесены в связи с кредитом, который был согласован с JP Morgan для запуска турнира. В 2021 году сделку закрыли со ставкой в 2,8%, теперь же речь идёт о как минимум 6,3%.

Также создатели проекта намерены получить компенсацию за упущенную выгоду от телевизионных прав на турнир.