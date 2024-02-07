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УЕФА утвердил систему распределения доходов в клубных турнирах

вчера, 20:59

В Париже прошло заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором была утверждена стратегия организации на 7 лет (2024-2030).

Комитет утвердил детальную систему распределения доходов от мужских клубных турниров в 2024-27 годах.

Из прогнозируемого порога в 4,4 млрд евро 10% (440 млн) будет выделено на платежи солидарности, 7% (308 млн) — клубам, не участвующим в еврокубках, и 3% (132 млн) — командам, выбывшим на стадии квалификации. Кроме того, 25 миллионов евро зарезервированы для женской Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА.

Чистая сумма (после вычета расходов, выплат солидарности и затрат на другие соревнования) делится между участвующими в еврокубках клубами (93,5%) и УЕФА (6,5%).

Из общих выплат участникам еврокубков (3,317 млрд евро) 2,467 млрд (74,38%) пойдут участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 565 млн (17,02%) — командам, выступающим в Лиге Европы, 285 млн (8,60%) — участникам Лиги Конференций.

Соотношение в трёх турнирах сохранилось на том же уровне, что и в текущем цикле (2021-24).

Указанные выше суммы будут распределены в соответствии с тремя категориями: фиксированные выплаты, призовые за результаты и относительная доля рынка. В процентном отношении на 2,5% и 7,5% соответственно увеличатся фиксированные выплаты (теперь станет 27,5%) и призовые за результаты (37,5%), тогда как на выплаты от относительной доли рынка пойдёт 35% — то есть на 10% меньше, чем совокупные выплаты согласно рейтингу и доле маркетингового пула, как в текущем цикле.

49-й Конгресс УЕФА пройдёт 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия).

Следующее заседание исполнительного комитета УЕФА запланировано на 22 мая 2024 года. Место проведения — Дублин (Ирландия).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:50
и всё мимо нас
8m82cst3yzym
8m82cst3yzym
сегодня в 04:39
В общем все неплохо заработают, если попадут в еврокубки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:28, ред.
Чефер делит ... по честному
shlomo
shlomo
вчера в 22:05
Интересно а какой суммы откат утвердили.....
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:28
Зарплату Чеферина огласите.. Хе..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:08
Наших клубов нет,нам это не интересно.
5rpsyewv6b7w
5rpsyewv6b7w
вчера в 21:06
Все доходы пройдут мимо нас
Гость
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