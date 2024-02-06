Гендиректор «Атлетико» сменит Румменигге в исполнительном комитете УЕФА

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вчера, 19:50

покинет должность в исполнительном комитете УЕФА на этой неделе.

По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, его заменит генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.

Румменигге с 1 сентября 2015 года является стратегическим советником организации, а с апреля 2021-го — полноправным членом исполнительного комитета УЕФА в качестве представителя Ассоциации европейских клубов ( АЕК ).