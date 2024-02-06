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Гендиректор «Атлетико» сменит Румменигге в исполнительном комитете УЕФА

вчера, 19:50

Карл-Хайнц Румменигге покинет должность в исполнительном комитете УЕФА на этой неделе.

По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, его заменит генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.

Румменигге с 1 сентября 2015 года является стратегическим советником организации, а с апреля 2021-го — полноправным членом исполнительного комитета УЕФА в качестве представителя Ассоциации европейских клубов (АЕК).

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке будет единственным членом комитета УЕФА из Германии, имеющим право голоса.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:16
Обычные аппаратные игры, главное , что бы Сашу Дюкова не трогали...)
Гость
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