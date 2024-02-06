Гендиректор «Атлетико» сменит Румменигге в исполнительном комитете УЕФА

Карл-Хайнц Румменигге покинет должность в исполнительном комитете УЕФА на этой неделе.
По информации Bayern & Germany со ссылкой на Bild, его заменит генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Румменигге с 1 сентября 2015 года является стратегическим советником организации, а с апреля 2021-го — полноправным членом исполнительного комитета УЕФА в качестве представителя Ассоциации европейских клубов (АЕК).
Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке будет единственным членом комитета УЕФА из Германии, имеющим право голоса.