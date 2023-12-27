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УЕФА требует от Европейского суда внести поправки в заявление о Суперлиге

вчера, 22:22

УЕФА требует, чтобы Европейский суд внёс поправки в заявление для прессы по поводу решения о Суперлиге.

По данным источника со ссылкой на The Times, некоторые люди в организации считают, что «неточный» релиз был сделан для того, чтобы решение привлекло больше внимания. В УЕФА призвали суд ЕС к тому, чтобы хотя бы достоверно отразить содержание решения.

Напомним, несколько дней назад Европейский суд постановил, что УЕФА и ФИФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её), а также разрешил официальное создание турнира при соблюдении законов.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:48
В УЕФА требуют, что бы все упоминания о Пересе заменили на клоуна, чтобы хотя бы достоверно отразить содержание решения.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Непонятно какие поправки хочет УЕФА. Видать уже понесли чемоданчик в суд.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:30
Коммерческая спортивная организация, управляющая футболом на суд наезжает)...неплохо...что то мне подсказывает, что УЕФА будет послан "искать берега"...
"И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: "Суди его Бог!"...
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 23:47
Суперлига даёт больше денег и интереса клубам.
УЕФА - прошлый век! Всё равно мир идёт в сторону капитала.
Барселона и Реал в одной мошонке, могут зачать этот проект и вынести на свет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:35
Как они уже утомили этой лигой суперов...
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:07
По сути маленькая революция. Одни понимают, что у них пытаются выбить почву из под ног, ибо можно лишиться клубного футбола, а с ним и основных доходов, Чеферин , условно останется как бабка у разбитого корыта с ЧЕ, ЛН и прочими турнирами для сборных. Плюс Инфантино к тому же корыту собирался припасть, какой-то клубный ЧМ замутить, который резко станет никому ненужным ( хотя и так по нему сильные клубы футбольного мира сего многие высказались). Оно бы по традиции пасть ниц да колени преклонить перед "всемогущим", да компании лоббирующие сие действо мешают своей принадлежностью. "Декабристам" бы саудитов подключить, те бы условно до 100 млрд за сезон увеличили бы бонус, плюс хватает клубов "за которые все в мире с детства" и тепереча "мощь" европейского футбола, на их деньгах. Как по мне "декабристы" пока козыряя направо-налево завершат, как и их условно прототипы, правда за теми хоть жены в ссылку пошли. Но за озвученные ими 1,5 года подготовки у Чефеферина, Инфантино и Ко одно место припекать будет дико. А уж чья возьмет, как минимум интересно будет понаблюдать, как на мой сугубо субъективный взгляд.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:41
Как же они смешно выглядят. Флорентино Перес так сильно напугал их, что они даже не знают как это остановить. Прибегают к всяким непонятным методам. Ибо у них нет того, что представить против Суперлиги справедливым путем. Пугают таких клубов, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и так далее, которые боятся потерять влияния, при условии, что все клубы будут получать примерно одинаково. Ведь к ним не захотят идти, если финансовые условия будут одинаковые в Реале, Милане, Барселоне и т.д. При поддержке этих "богатых" клубов, ФИФА и УЕФА пугают других клубов тоже. Я так думаю.
zvcu739c52df
zvcu739c52df
вчера в 22:33
как же боится УЕФА лишится денег, если Суперлига организуется.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:24
Боятся потерять свою кормушку)
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