УЕФА требует от Европейского суда внести поправки в заявление о Суперлиге

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вчера, 22:22

УЕФА требует, чтобы Европейский суд внёс поправки в заявление для прессы по поводу решения о Суперлиге.

По данным источника со ссылкой на The Times, некоторые люди в организации считают, что «неточный» релиз был сделан для того, чтобы решение привлекло больше внимания. В УЕФА призвали суд ЕС к тому, чтобы хотя бы достоверно отразить содержание решения.