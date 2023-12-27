УЕФА требует от Европейского суда внести поправки в заявление о Суперлиге

УЕФА требует, чтобы Европейский суд внёс поправки в заявление для прессы по поводу решения о Суперлиге.
По данным источника со ссылкой на The Times, некоторые люди в организации считают, что «неточный» релиз был сделан для того, чтобы решение привлекло больше внимания. В УЕФА призвали суд ЕС к тому, чтобы хотя бы достоверно отразить содержание решения.
Напомним, несколько дней назад Европейский суд постановил, что УЕФА и ФИФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её), а также разрешил официальное создание турнира при соблюдении законов.