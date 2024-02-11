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«Брайтон» готов продать Митому

вчера, 18:24

«Брайтон» готов продать Каору Митому летом после подписания Ибрагима Османа.

Как сообщается, японским вингером интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне АПЛ Митома провёл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Все комментарии
gxfx6tfmz69e
gxfx6tfmz69e
вчера в 19:29
“Брайтон” должен выбрать наиболее выгодное предложение от одного из топ-клубов для Каору Митомы. Он показал свою ценность для команды, и теперь пришло время заработать на его успехах. Для Митомы это также отличная возможность перейти в более сильный клуб и продолжить свое развитие на новом уровне.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:05
Хорошая статистика у Японца,и не дорого,надо брать
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:45
Все мы знаем,что Брайтон работает на то, что бы раскрывать неизвестных игроков и втридорого продавать их, за счет шикарной скаутской работы клуб и живет, но Митому нужно было продавать летом, после отличного прошлогоднего сезона, а в этом сезоне японец не столь ярок, во всяком случае пока.
Да, чайки купили Османа, но пока неизвестно как он заиграет в АПЛ, но если за епонца предлодат хорошие деньги, то нужно избавляться, пока можно заработать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:38
В Челси лямов за 150))
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