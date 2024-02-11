«Брайтон» готов продать Митому

«Брайтон» готов продать Каору Митому летом после подписания Ибрагима Османа.
Как сообщается, японским вингером интересуются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне АПЛ Митома провёл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
Да, чайки купили Османа, но пока неизвестно как он заиграет в АПЛ, но если за епонца предлодат хорошие деньги, то нужно избавляться, пока можно заработать!
Да, чайки купили Османа, но пока неизвестно как он заиграет в АПЛ, но если за епонца предлодат хорошие деньги, то нужно избавляться, пока можно заработать!