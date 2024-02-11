«Шеффилд Уэнсдей» получил шанс купить игрока благодаря ошибке в документах

«Шеффилд Уэнсдей» может подписать нападающего «Орландо Сити» Дункана МакГира из-за сорвавшегося трансфера игрока в «Блэкберн Роверс».
Несколько дней назад американский нападающий прибыл в Англию для перехода в клуб Чемпионшипа. Интерес к нему проявили «Шеффилд Уэнсдей» и «Блэкберн Роверс».
Сам игрок выбрал «Блэкберн», однако, как стало известно позднее, трансфер сорвался из-за ошибки в документах.
Теперь «Шеффилд Уэнсдей» предпримет попытку подписать игрока.
Матчи: Раджа-Иттихад, Брайтон - Тоттенхэм, Арсенал - Вест Хэм, Мохаммедан - Нерока (можете посмотреть на скрин).
Теперь названия аккаунтов: Prichal, Quilby, Hauptman, Jocket, Forwert, Beriner, Palgrist, Rudokor, Glosser, Omanga, Guzhel, Mozhay, Giovanny, Nottrow, Devjatiy, Izmar, Cruiser.
Можете проверить все эти аккаунты. Три из них уже лидируют в трех разных группах,но никто не реагирует на это, и это очень подозрительно. Вы нападаете на одного, но оставляете другого в покое? В чем разница? Этот человек играет 17-ю аккаунтами, это только те которые смог найти, а сколько у него в запасе только Бог знает.
Я еще не говорю про вас, юзеров, которые играют с тремя, с 20-ю, и так далее. И потом удивляются почему я завел столько аккаунтов. Вот почему, чтобы те которые управляют с 17-ю и 20-ю или с тремя, не чувствовали себя более комфортно чем те которые действительно играют с одного. Мой мотив прост. Мне не нужны призы, просто я хотел показать что всегда есть рыба покрупнее.
Матчи: Раджа-Иттихад, Брайтон - Тоттенхэм, Арсенал - Вест Хэм, Мохаммедан - Нерока (можете посмотреть на скрин).
Теперь названия аккаунтов: Prichal, Quilby, Hauptman, Jocket, Forwert, Beriner, Palgrist, Rudokor, Glosser, Omanga, Guzhel, Mozhay, Giovanny, Nottrow, Devjatiy, Izmar, Cruiser.
Можете проверить все эти аккаунты. Три из них уже лидируют в трех разных группах,но никто не реагирует на это, и это очень подозрительно. Вы нападаете на одного, но оставляете другого в покое? В чем разница? Этот человек играет 17-ю аккаунтами, это только те которые смог найти, а сколько у него в запасе только Бог знает.
Я еще не говорю про вас, юзеров, которые играют с тремя, с 20-ю, и так далее. И потом удивляются почему я завел столько аккаунтов. Вот почему, чтобы те которые управляют с 17-ю и 20-ю или с тремя, не чувствовали себя более комфортно чем те которые действительно играют с одного. Мой мотив прост. Мне не нужны призы, просто я хотел показать что всегда есть рыба покрупнее.