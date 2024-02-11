«Шеффилд Уэнсдей» получил шанс купить игрока благодаря ошибке в документах

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вчера, 18:05

«Шеффилд Уэнсдей» может подписать нападающего «Орландо Сити» из-за сорвавшегося трансфера игрока в «Блэкберн Роверс».

Несколько дней назад американский нападающий прибыл в Англию для перехода в клуб Чемпионшипа. Интерес к нему проявили «Шеффилд Уэнсдей» и «Блэкберн Роверс».

Сам игрок выбрал «Блэкберн», однако, как стало известно позднее, трансфер сорвался из-за ошибки в документах.

Теперь «Шеффилд Уэнсдей» предпримет попытку подписать игрока.