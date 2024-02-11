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«Ювентус» хочет заполучить защитника «Атлетико»

вчера, 16:50

«Ювентус» хочет подписать защитника «Атлетико» Марио Эрмосо в летнее трансферное окно, так как его контракт с испанским клубом истекает в июне этого года. Представители «старой синьоры» уже встречались с агентом игрока.

«Атлетико» сделал предложение Эрмосо о продлении контракта. Но стороны не могут договориться по финансовым условиям.

Эрмосо выступает за «Атлетико» с лета 2019 года. В текущем сезоне 28-летний испанец сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 9 жёлтых карточек.

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Все комментарии
7knhgchpkb24
7knhgchpkb24
вчера в 17:29
Вероятно, клубу потребуется предложить игроку привлекательные условия, чтобы убедить его перейти в команду.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
Хотеть , не значит приобрести ☝️😉
Гость
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