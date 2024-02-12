Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что игроком интересуются клубы из России.
Сейчас Саша игрок «Ариса». Он получает удовольствие от футбола, процесса, результатов своих и командных. Получил титул лучшего игрока чемпионата Кипра. Сегодня Кокорин здесь и доволен тем, что есть. Как будет в следующем сезоне, зависит от многих факторов. Сейчас Александр счастлив в «Арисе».
В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Может, и сейчас он есть. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде.
Реальность:
Александр протусил N лет в ночных клубах Флоренции, и пригодился, наконец, только клубу из четверосортного чемпионата, где в списке лучших игроков одни ноунеймы из Финляндии, Кипра, Израиля и т.п., да и то он туда перешёл только потому, что владелец клуба был очередным русским миллиардером и персональным фанатом Кокорина)
Реальность:
Александр протусил N лет в ночных клубах Флоренции, и пригодился, наконец, только клубу из четверосортного чемпионата, где в списке лучших игроков одни ноунеймы из Финляндии, Кипра, Израиля и т.п., да и то он туда перешёл только потому, что владелец клуба был очередным русским миллиардером и персональным фанатом Кокорина)