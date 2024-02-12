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Агент Кокорина рассказал об интересе команд из России к игроку

вчера, 10:58

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что игроком интересуются клубы из России.

Сейчас Саша игрок «Ариса». Он получает удовольствие от футбола, процесса, результатов своих и командных. Получил титул лучшего игрока чемпионата Кипра. Сегодня Кокорин здесь и доволен тем, что есть. Как будет в следующем сезоне, зависит от многих факторов. Сейчас Александр счастлив в «Арисе».

В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Может, и сейчас он есть. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде.

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Все комментарии
g26b9b8bxmfy
g26b9b8bxmfy
вчера в 13:54
Кокорин действительно является одним из самых талантливых российских футболистов, и его успех в «Арисе» подтверждает это. Будем ждать его дальнейших выступлений и следить за развитием событий.
112910415
112910415
вчера в 11:54
трудно найти российский клуб, который Кокориным не интересуется !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:50
Слова агента: "Богатырь русский, Александр Стулобоев "Одним махом стул в Пака швыряхом", очередной подвиг совершил, поехал в грозный Кипр и одолел он там всех, и штанги ударами ломал, и ночные клубы моётом заливал, и весть о силе российских ногомячистов разнёс по всему миру, но пробил час, и зовёт земля русская своего героя назад, и готовят РЖД, "Газпром", ВТБ и другие монополии государевы контракты лютые, чтобы встал богатырь на страже их клуба ногомячистского!

Реальность:

Александр протусил N лет в ночных клубах Флоренции, и пригодился, наконец, только клубу из четверосортного чемпионата, где в списке лучших игроков одни ноунеймы из Финляндии, Кипра, Израиля и т.п., да и то он туда перешёл только потому, что владелец клуба был очередным русским миллиардером и персональным фанатом Кокорина)
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:47
жизнь на Кипре кайф, сиди работай
w2mn5c4fypkn
w2mn5c4fypkn
вчера в 11:40
Наверно Саня слухи распространяет
Вещий
Вещий
вчера в 11:35
Ну судя по словам агента, за Сашей стоит очередь, да еще и с конкуренцией клубов...:)))
dw3r8pmqfxrn
dw3r8pmqfxrn
вчера в 11:29
Сборная России по бою на стульях точно им постоянно интересуется
Гость
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