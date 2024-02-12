Агент Кокорина рассказал об интересе команд из России к игроку

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» , сообщил, что игроком интересуются клубы из России.

Сейчас Саша игрок «Ариса». Он получает удовольствие от футбола, процесса, результатов своих и командных. Получил титул лучшего игрока чемпионата Кипра. Сегодня Кокорин здесь и доволен тем, что есть. Как будет в следующем сезоне, зависит от многих факторов. Сейчас Александр счастлив в «Арисе».

В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Может, и сейчас он есть. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде.