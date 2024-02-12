Президент «Урала»: «Помазун будет доигрывать сезон у нас»

Президент «Урала» высказался о будущем голкипера . Глава клуба также заявил, что команда не ищет замену вратарю, права на которого принадлежат ЦСКА .

Ищет, не ищет (замену — прим. ред.) — у нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдет, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна ( ЦСКА может отозвать игрока из аренды. — прим. ред.). Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем. Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА , отпустят они его куда-то или нет. Мы здесь никакой роли играть не будем. А сейчас он никуда не уходит и будет доигрывать сезон у нас.