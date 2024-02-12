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Президент «Урала»: «Помазун будет доигрывать сезон у нас»

вчера, 10:52

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна. Глава клуба также заявил, что команда не ищет замену вратарю, права на которого принадлежат ЦСКА.

Ищет, не ищет (замену — прим. ред.) — у нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдет, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна (ЦСКА может отозвать игрока из аренды. — прим. ред.). Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем. Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет. Мы здесь никакой роли играть не будем. А сейчас он никуда не уходит и будет доигрывать сезон у нас.

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Все комментарии
9pjbe8wm3xfw
9pjbe8wm3xfw
вчера в 13:52
Помазун является важным игроком для «Урала», и его уход был бы серьезным ударом для команды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:38
Пусть играет и помогает клубу... а все разговоры нужно оставить уже до лета.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:30
Агенты нервяки устраивают президентам клубов
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:12
Это хорошо что не прийдётся подрываться и кудато ехать !
jzz5rdhsz7n6
jzz5rdhsz7n6
вчера в 11:12
Вот через полгода и нужно будет уже определиться с новым стражем. Этот может и уйти.
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