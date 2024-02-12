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«Спартак» показал последствия проливного дождя в Дубае

вчера, 17:56

Московский «Спартак» показал последствия проливного дождя, из-за которого 12 февраля была отменена утренняя тренировка команды.

Ранее глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ» о том, что занятие состоялось позже.

Клуб тренируется в Дубае.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:14
диалектика природы ... так веселее !
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 02:44
Лучше бы показали как пенделей выписывают Абаскалю.
56изм не использовать верную растановку изходя из возможностей игроков.
Коммон, Игнатов слабее Джикии итд.
в 3 защитника играть в 2 опроника с покупкой сегудно -валенто или разрушителя. и еще центра дефа и плеймекера уровня Алекс или Титов..
На сегодняшний день лучше играть так, чем Игнатовым:
Максименко (Селихов)

Джикия (Бабич)
Дуарте( Новичок) Бабич( Джикия)
Хлусевич(Зобин) Литвинов(Новичек) Денисов(Рябчук)
Мартинс(Умяров)

Плеймер ( Новичек , Промес)

Промес(Медина) Зиньковский(Тео)
Соболев(Угальде)
lotsman
lotsman
вчера в 21:36
Тренировку отменили, лодыри. Дома в такую погоду матч проводили и ничего не отменяли. Расслабились, под ласковым солнышком и в тёплом море. Ледяного дождичка вам там не хватает, как в Москве сейчас. Сразу бы взбодрились.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:26
Спартачам море по колено.
Кони тоже кстати воды не боятся!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:40
Отличная погода: тепло.дождь,солнце !!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:27
Ну хоть какоето разнообразие,а то одно и тоже каждый день!
6qmwfxkzg48a
6qmwfxkzg48a
вчера в 19:16
Вот так и смотрите, а потом 0-3 от Ростова будете получать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:13
"Тренировка закончена - переходим к водным процедурам товарищи"..)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:58
Через несколько часов всё в норму придёт... Следов не останется...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:49
Тоже не плохо... потом будет что вспомнить...:)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:30
Зато по лужам, как в детстве, побродили.
drug01
drug01
вчера в 18:26
Погода доставляет разнообразие в тренировках!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:01
Классно, тепло так) А у нас тут гололед ужасный, я сегодня чуть не улетел вниз со ступенек магазина)))
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