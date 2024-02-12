«Спартак» показал последствия проливного дождя в Дубае

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вчера, 17:56

Московский «Спартак» показал последствия проливного дождя, из-за которого 12 февраля была отменена утренняя тренировка команды.

Ранее глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сообщил « СЭ » о том, что занятие состоялось позже.

Клуб тренируется в Дубае.