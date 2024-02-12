«Спартак» показал последствия проливного дождя в Дубае

Московский «Спартак» показал последствия проливного дождя, из-за которого 12 февраля была отменена утренняя тренировка команды.
Ранее глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ» о том, что занятие состоялось позже.
Клуб тренируется в Дубае.
56изм не использовать верную растановку изходя из возможностей игроков.
Коммон, Игнатов слабее Джикии итд.
в 3 защитника играть в 2 опроника с покупкой сегудно -валенто или разрушителя. и еще центра дефа и плеймекера уровня Алекс или Титов..
На сегодняшний день лучше играть так, чем Игнатовым:
Максименко (Селихов)
Джикия (Бабич)
Дуарте( Новичок) Бабич( Джикия)
Хлусевич(Зобин) Литвинов(Новичек) Денисов(Рябчук)
Мартинс(Умяров)
Плеймер ( Новичек , Промес)
Промес(Медина) Зиньковский(Тео)
Соболев(Угальде)
56изм не использовать верную растановку изходя из возможностей игроков.
Коммон, Игнатов слабее Джикии итд.
в 3 защитника играть в 2 опроника с покупкой сегудно -валенто или разрушителя. и еще центра дефа и плеймекера уровня Алекс или Титов..
На сегодняшний день лучше играть так, чем Игнатовым:
Максименко (Селихов)
Джикия (Бабич)
Дуарте( Новичок) Бабич( Джикия)
Хлусевич(Зобин) Литвинов(Новичек) Денисов(Рябчук)
Мартинс(Умяров)
Плеймер ( Новичек , Промес)
Промес(Медина) Зиньковский(Тео)
Соболев(Угальде)
Кони тоже кстати воды не боятся!))
Кони тоже кстати воды не боятся!))