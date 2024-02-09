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Дзюба прибудет в расположение «Локомотива» на третьем сборе

вчера, 13:28

По информации источника, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибудет в расположение команды в начале третьего тренировочного сбора в ОАЭ.

В данный момент игрок по медицинским показаниям тренируется по индивидуальной программе на базе клуба в Баковке.

Третий сбор «железнодорожников» запланирован с 10 по 20 февраля.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:52
Тем более, что друзья из Мегафона пригрели, а там и недолеченным выступать можно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Явление Дзюбы Локомотиву.
112910415
112910415
вчера в 19:05
мастера тренировать - только портить )
adekvat
adekvat
вчера в 17:18
Вот что делает тоска по другу блогеру, надо Артемке в Китай переходить.
therapy
therapy
вчера в 15:29
Дзюба ещё до конца сезона побегает, а потом наверно пора уже заканчивать.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:18
- Как говорил Винни-Пух - всё фигня, кроме пчёл. А потом подумал, и добавил - и пчёлы тоже фигня. Главное мёд!
- Очень схожая ситуация. Всё фигня, кроме футбола... Да и футбол - тоже фигня! Главное - РЕКЛАМА!
lotsman
lotsman
вчера в 15:08
В данный момент он снимается в очередном рекламном ролике. Ему не до футбола.))
drug01
drug01
вчера в 14:54
Вероятно записывает очередной ролик! Но будет обязательно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
У него как раз намечается "окно" между съёмками...)
4nf4fn765mus
4nf4fn765mus
вчера в 13:33
Артёмка мастер, ему сборы не нужны
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Надо конечно долечиться,чтобы выступить хорошо.
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