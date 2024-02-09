Дзюба прибудет в расположение «Локомотива» на третьем сборе

По информации источника, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибудет в расположение команды в начале третьего тренировочного сбора в ОАЭ.
В данный момент игрок по медицинским показаниям тренируется по индивидуальной программе на базе клуба в Баковке.
Третий сбор «железнодорожников» запланирован с 10 по 20 февраля.
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