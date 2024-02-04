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Малком встретился с игроками «Зенита» на сборах в Катаре

вчера, 21:31

Бывший нападающий «Зенита» Малком, который сейчас выступает за «Аль-Хиляль», посетил сборы питерского клуба в Катаре.

Бразилец тепло поприветствовал бывших партнёров по команде, а пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию с Малкомом.

Малком встретился с игроками «Зенита» на сборах в Катаре

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
друзья вспоминают минувшие дни .... (
ABir
ABir
вчера в 23:37
Многие бы из тех кто на фото, хотели бы оказаться на его месте.
Вещий
Вещий
вчера в 22:16
Ну что, хорошая встреча... почти свой Малкомище....:))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51
Тоже заметил...на фото выглядит как гастарбайтер на стройке)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:47
Одежда конечно у Малкома не айс....
Фото прям можно назвать "Зенит и Электрик стадиона"...
p34jxgqyh5r6
p34jxgqyh5r6
вчера в 21:41
Фотография на память о былых временах!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Интересно, а имеет ли какое то значение то , что Малком на коленях на фото?)))
w3mkc49dabcf
w3mkc49dabcf
вчера в 21:32
Встретились,пивка попили
Гость
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