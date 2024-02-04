Малком встретился с игроками «Зенита» на сборах в Катаре

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вчера, 21:31

Бывший нападающий «Зенита» , который сейчас выступает за «Аль-Хиляль», посетил сборы питерского клуба в Катаре.

Бразилец тепло поприветствовал бывших партнёров по команде, а пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию с Малкомом.