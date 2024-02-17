«Рубин» хотел подписать полузащитника «Локомотива» из Загреба

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вчера, 15:26

Полузащитник «Локомотива» из Загреба не перейдет в «Рубин».

Трансфер игрока сорвался, клубы не смогли договориться по условиям.

В 22 матчах во всех турнирах текущего сезона футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.