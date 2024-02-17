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«Рубин» хотел подписать полузащитника «Локомотива» из Загреба

вчера, 15:26

Полузащитник «Локомотива» из Загреба Сильвио Горикан не перейдет в «Рубин».

Трансфер игрока сорвался, клубы не смогли договориться по условиям.

В 22 матчах во всех турнирах текущего сезона футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
bd2j2bhsr6fd
bd2j2bhsr6fd
вчера в 18:27
Очень жаль, что переход Горикана не состоялся. Он кажется очень талантливым игроком, и «Рубин» явно мог бы получить от него пользу.
u3ucj5sujvuw
u3ucj5sujvuw
вчера в 16:56
Скорее всего не урегулировали финансовую составляющую.... не тот Рубин что был прежде.
Интерес
Интерес
вчера в 16:20
Скорее бы возобновилась родная водокачка,а о "форточниках",лазающих через неё в РПЛ,мы забыли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:03
Что полузащитник Локомотива делает в Загребе ???
И почему решили подписать оттуда??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:00
А РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ У НЕГО ТАК СЕБЕ...
63vxxshcymyq
63vxxshcymyq
вчера в 15:50
Слишком мало предложили игроку.
Гость
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