«Рубин» хотел подписать полузащитника «Локомотива» из Загреба

Полузащитник «Локомотива» из Загреба Сильвио Горикан не перейдет в «Рубин».
Трансфер игрока сорвался, клубы не смогли договориться по условиям.
В 22 матчах во всех турнирах текущего сезона футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Полузащитник «Локомотива» из Загреба Сильвио Горикан не перейдет в «Рубин».
Трансфер игрока сорвался, клубы не смогли договориться по условиям.
В 22 матчах во всех турнирах текущего сезона футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
И почему решили подписать оттуда??
И почему решили подписать оттуда??