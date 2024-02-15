«Спартак» отпускает чемпиона Англии. Агентам разрешили вести переговоры о трансфере

А самое важное решение связано с лидером.
Виктор Мозес, вингер, 33 года
Не хочет стараться, что ты с ним сделаешь? У Мозеса зарплата около 2 миллионов евро, но премии ему не светят, ведь мешали травмы и не играл стабильно. На пике формы подходит для основы, поскольку это чемпион Англии в составе «Челси» и бывший игрок «Интера». Вот только Абаскаль не Конте, чтобы заставить нигерийца пахать по правому флангу или успешно перейти на позицию «десятки». Поскольку Мозес в списке игроков «Спартака», у которых завершаются контракты летом – рядом Джикия, Промес и Маслов, то с ним логично было попрощаться в прошлом году. Но желающих платить деньги не нашлось, хотя сейчас разным агентам выдано право вести активные переговоры. Возраст и отношение к работе ведут к расставанию с нигерийцем.
Кристофер Мартинс, хавбек, 26 лет
Полузащитник сборной Люксембурга не развивается в «Спартаке» так явно, чтобы легко вытеснить конкурентов из основы. Также проблемой является позиция Мартинса. Кристофер может сыграть в тройке хавбеков правого центрального полузащитника, а команде нужен классный опорник, коим легионер не является. «Спартаку» не хватает московской копии Бускетса, а ошибки Мартинса без мяча утомили тренерский штаб. Пока клуб защищен контрактом игрока до 2026 года, нужно искать покупателя. Игрок молодой, не бесталанный, около 5 млн евро можно получить. Лучше, чем держать на скамейке игрока, который не будет стараться в РПЛ без права сыграть в Лиге чемпионов. Мартинс не прибавил в составе «Спартака» и не стал одним из лидеров.
Павел Маслов, центрбек, 23 года
Поскольку тридцатилетний капитан Джикия может дождаться увольнения тренера Абаскаля, с которым возникли разногласия, то Георгий не спешит ставить точку в отношениях со «Спартаком». У него другой статус, нежели у 23-летнего защитника Маслова. Павлу будут искать игровую практику, ведь Дуарте и Бабич рискуют остаться основной парой центральных оборонцев, а опытные Джикия и Чернов будут на подмене. Менеджеры «Спартака» ошиблись, когда не отпустили Маслова в другой клуб прошлым летом. Сейчас у него осталось полгода по контракту. Сначала уйдет в аренду, а потом свободным агентом выберет себе новый клуб? В основе «Спартака» ему места нет, и дело не только в прошлых травмах. Но позиция у парня дефицитная. В РПЛ у многих клубов проблемы с защитниками, поэтому Павел может найти себе команду не только в Сербии.
Леон Классен, латераль, 23 года
При переходе из «Тироля» в «Спартак» Классен получил длительный контракт с хорошей зарплатой. Российский паспорт оставлял Леону надежду, что ему будут доверять в Москве, но ожидания не оправдались. Классен не игрок основы «Спартака», Абаскаль подписал португальца Тавареша, а после сложной травмы универсального крайнего защитника в составе появился Рябчук. Молдаванин не заиграл без ошибок, но есть атакующий Хлусевич, поэтому Классен может оказаться четвертым лишним кандидатом на левом фланге. По слухам пока отказывается уходить, верит в попадание в основу. Сильно сомневаемся, ждём трансфер Леона в команду, где Классен нужен с первых минут. Упрямо сидеть на лавке ради зарплаты в «Спартаке» это неверная стратегия. В 23 года футболист должен играть постоянно.
Роман Зобнин, хавбек, 30 лет
Контракт ещё на полтора года, но зачем Зобнину оставаться в «Спартаке»? Ни Абаскаль, ни потенциальный новый тренер не будут ставить на Романа, ведь выбор в центре поля огромный, а многие конкуренты моложе. «Спартаку» пора найти решительность, которой не было у Федуна. Вот только кто теперь в клубе главный? Этому человеку надо честно общаться с опытными футболистами. Если Зобнина видят правым защитником на подмену, Суторминым из «Спартака», то Роману надо убежать из московского клуба со скоростью света. Если капитан Джикия может верить в свою счастливую звезду в команде после Абаскаля, то Зобнину, пока колени позволяют, надо найти себе зарубежный клуб. Неграмотные менеджеры москвичей исключили его переход в «Рому» или «Боруссию» Д, когда Роман был на пике формы. Хавбеку пора самому показать характер. Абаскаль его не видит центральной фигурой в центре поля, это очевидно. Зобнина в «Спартаке» держит только огромная зарплата, и это печально, ведь остановился в развитии.
Квинси Промес, вингер, 32 года
«Спартак» допускает трансферную ошибку, если не ведет переговоры о продаже Промеса этой зимой, имея контракт всего до лета. Поскольку у голландца нет агента, то никаких предметных разговоров игрока и клуба не будет. Вингеру вряд ли понравится итоговое место «красно-белых» в таблице. Поэтому уедет в страну, откуда не выдают в Нидерланды. На время апелляций Промес в безопасности, хотя адвокаты посоветуют не бегать от правосудия после подтверждения вердиктов. Легендарный для РПЛ вингер наследил в деле о тяжелых наркотиках на сумму минимум 120 млн евро на розничном рынке, как сообщаются из Нидерландов. Но если отпустить игрока прямо сейчас, то Квинси может принести «Спартаку» несколько миллионов евро и сэкономить еще полтора на зарплате. Квинси весной точно не сделает Абаскаля чемпионом РПЛ.
Команде надо срочно учиться играть без голландского лидера, ведь расставание неизбежно. Прагматичный подход, даже если оставлять за скобками мерзкие дела и этические вопросы для руководства московского клуба. Спортивный директор «Спартака» Амарал уже попросит денег на замену для Промеса, это грамотный подход.