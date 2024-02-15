«Спартак» отпускает чемпиона Англии. Агентам разрешили вести переговоры о трансфере

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сегодня, 20:44

А самое важное решение связано с лидером.

Виктор Мозес, вингер, 33 года

Не хочет стараться, что ты с ним сделаешь? У Мозеса зарплата около 2 миллионов евро, но премии ему не светят, ведь мешали травмы и не играл стабильно. На пике формы подходит для основы, поскольку это чемпион Англии в составе «Челси» и бывший игрок «Интера». Вот только Абаскаль не Конте, чтобы заставить нигерийца пахать по правому флангу или успешно перейти на позицию «десятки». Поскольку Мозес в списке игроков «Спартака», у которых завершаются контракты летом – рядом Джикия, Промес и Маслов, то с ним логично было попрощаться в прошлом году. Но желающих платить деньги не нашлось, хотя сейчас разным агентам выдано право вести активные переговоры. Возраст и отношение к работе ведут к расставанию с нигерийцем.

Кристофер Мартинс, хавбек, 26 лет

Полузащитник сборной Люксембурга не развивается в «Спартаке» так явно, чтобы легко вытеснить конкурентов из основы. Также проблемой является позиция Мартинса. Кристофер может сыграть в тройке хавбеков правого центрального полузащитника, а команде нужен классный опорник, коим легионер не является. «Спартаку» не хватает московской копии Бускетса, а ошибки Мартинса без мяча утомили тренерский штаб. Пока клуб защищен контрактом игрока до 2026 года, нужно искать покупателя. Игрок молодой, не бесталанный, около 5 млн евро можно получить. Лучше, чем держать на скамейке игрока, который не будет стараться в РПЛ без права сыграть в Лиге чемпионов. Мартинс не прибавил в составе «Спартака» и не стал одним из лидеров.

Павел Маслов, центрбек, 23 года

Поскольку тридцатилетний капитан Джикия может дождаться увольнения тренера Абаскаля, с которым возникли разногласия, то Георгий не спешит ставить точку в отношениях со «Спартаком». У него другой статус, нежели у 23-летнего защитника Маслова. Павлу будут искать игровую практику, ведь Дуарте и Бабич рискуют остаться основной парой центральных оборонцев, а опытные Джикия и Чернов будут на подмене. Менеджеры «Спартака» ошиблись, когда не отпустили Маслова в другой клуб прошлым летом. Сейчас у него осталось полгода по контракту. Сначала уйдет в аренду, а потом свободным агентом выберет себе новый клуб? В основе «Спартака» ему места нет, и дело не только в прошлых травмах. Но позиция у парня дефицитная. В РПЛ у многих клубов проблемы с защитниками, поэтому Павел может найти себе команду не только в Сербии.

Леон Классен, латераль, 23 года

При переходе из «Тироля» в «Спартак» Классен получил длительный контракт с хорошей зарплатой. Российский паспорт оставлял Леону надежду, что ему будут доверять в Москве, но ожидания не оправдались. Классен не игрок основы «Спартака», Абаскаль подписал португальца Тавареша, а после сложной травмы универсального крайнего защитника в составе появился Рябчук. Молдаванин не заиграл без ошибок, но есть атакующий Хлусевич, поэтому Классен может оказаться четвертым лишним кандидатом на левом фланге. По слухам пока отказывается уходить, верит в попадание в основу. Сильно сомневаемся, ждём трансфер Леона в команду, где Классен нужен с первых минут. Упрямо сидеть на лавке ради зарплаты в «Спартаке» это неверная стратегия. В 23 года футболист должен играть постоянно.

Роман Зобнин, хавбек, 30 лет

Контракт ещё на полтора года, но зачем Зобнину оставаться в «Спартаке»? Ни Абаскаль, ни потенциальный новый тренер не будут ставить на Романа, ведь выбор в центре поля огромный, а многие конкуренты моложе. «Спартаку» пора найти решительность, которой не было у Федуна. Вот только кто теперь в клубе главный? Этому человеку надо честно общаться с опытными футболистами. Если Зобнина видят правым защитником на подмену, Суторминым из «Спартака», то Роману надо убежать из московского клуба со скоростью света. Если капитан Джикия может верить в свою счастливую звезду в команде после Абаскаля, то Зобнину, пока колени позволяют, надо найти себе зарубежный клуб. Неграмотные менеджеры москвичей исключили его переход в «Рому» или «Боруссию» Д, когда Роман был на пике формы. Хавбеку пора самому показать характер. Абаскаль его не видит центральной фигурой в центре поля, это очевидно. Зобнина в «Спартаке» держит только огромная зарплата, и это печально, ведь остановился в развитии.

Квинси Промес, вингер, 32 года

«Спартак» допускает трансферную ошибку, если не ведет переговоры о продаже Промеса этой зимой, имея контракт всего до лета. Поскольку у голландца нет агента, то никаких предметных разговоров игрока и клуба не будет. Вингеру вряд ли понравится итоговое место «красно-белых» в таблице. Поэтому уедет в страну, откуда не выдают в Нидерланды. На время апелляций Промес в безопасности, хотя адвокаты посоветуют не бегать от правосудия после подтверждения вердиктов. Легендарный для РПЛ вингер наследил в деле о тяжелых наркотиках на сумму минимум 120 млн евро на розничном рынке, как сообщаются из Нидерландов. Но если отпустить игрока прямо сейчас, то Квинси может принести «Спартаку» несколько миллионов евро и сэкономить еще полтора на зарплате. Квинси весной точно не сделает Абаскаля чемпионом РПЛ .

Команде надо срочно учиться играть без голландского лидера, ведь расставание неизбежно. Прагматичный подход, даже если оставлять за скобками мерзкие дела и этические вопросы для руководства московского клуба. Спортивный директор «Спартака» Амарал уже попросит денег на замену для Промеса, это грамотный подход.