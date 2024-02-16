Личка рассказал, что хотел подписать Тюкавина в «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» рассказал, что хотел арендовать нападающего , когда тренировал «Оренбург».

Что касается Тюкавина, он через матчи набирает больше уверенности и опыта. Он еще молодой игрок, но который уже играет два или три года в РПЛ . Опыт начинает проявляться.