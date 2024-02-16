Личка рассказал, что хотел подписать Тюкавина в «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что хотел арендовать нападающего Константина Тюкавина, когда тренировал «Оренбург».
Что касается Тюкавина, он через матчи набирает больше уверенности и опыта. Он еще молодой игрок, но который уже играет два или три года в РПЛ. Опыт начинает проявляться.
Помню, когда я приходил в «Оренбург», мы тоже играли с «Динамо» в Кубке России. Я попросил Диму Андреева при возможности взять Тюкавина в аренду, потому что он не всегда играл в составе. К сожалению, не получилось. Я следил за ним и Захаряном три года. Они талантливые футболисты. Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в РПЛ.