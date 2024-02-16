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Личка рассказал, что хотел подписать Тюкавина в «Оренбург»

вчера, 23:17

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что хотел арендовать нападающего Константина Тюкавина, когда тренировал «Оренбург».

Что касается Тюкавина, он через матчи набирает больше уверенности и опыта. Он еще молодой игрок, но который уже играет два или три года в РПЛ. Опыт начинает проявляться.

Помню, когда я приходил в «Оренбург», мы тоже играли с «Динамо» в Кубке России. Я попросил Диму Андреева при возможности взять Тюкавина в аренду, потому что он не всегда играл в составе. К сожалению, не получилось. Я следил за ним и Захаряном три года. Они талантливые футболисты. Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в РПЛ.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:17
Мысль хорошая. Возможно раскроется Константин в фк ДИНАМО г. Москва
Интерес
Интерес
сегодня в 12:17
...но Тюкавин,в отместку,подписал Личку в "Динамо"! Кровавая мстя!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:16
У Константина Тюкавина есть большой потенциал.
Гость
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