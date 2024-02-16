Агент Жорже Фернандеша допустил, что игрок может перейти в ЦСКА летом

Агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, высказался на тему возможного перехода игрока в ЦСКА.
Пока мы просто переписывались и общались с ЦСКА, но ничего официального нет. Знаем, что трансферное окно закрывается 22 февраля, поэтому ждём переговоров.
Не боится ли футболист перебраться в РПЛ? Жорже — профессиональный футболист, и для него очень важно получить возможность играть в России. Игроки в РПЛ конкурентоспособны, много хороших профессиональных клубов, хорошие стадионы и организация тренировок.
В курсе, что тренеру ЦСКА нравится Фернандеш, но не знаю, возможен ли этот переход сейчас. Возможно, трансфер получится осуществить летом.