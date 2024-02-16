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Агент Жорже Фернандеша допустил, что игрок может перейти в ЦСКА летом

вчера, 14:48

Агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, высказался на тему возможного перехода игрока в ЦСКА.

Пока мы просто переписывались и общались с ЦСКА, но ничего официального нет. Знаем, что трансферное окно закрывается 22 февраля, поэтому ждём переговоров.

Не боится ли футболист перебраться в РПЛ? Жорже — профессиональный футболист, и для него очень важно получить возможность играть в России. Игроки в РПЛ конкурентоспособны, много хороших профессиональных клубов, хорошие стадионы и организация тренировок.

В курсе, что тренеру ЦСКА нравится Фернандеш, но не знаю, возможен ли этот переход сейчас. Возможно, трансфер получится осуществить летом.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:49
Армейцы вместо Фернандеса Марио решили подписать Жорже Фернандеша, который правда на семь лет моложе.
qvzffynea4rq
qvzffynea4rq
вчера в 15:11
Если других стоящих предложений не будет, то можно и в ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50
Ну значит есть большой вариант, что может произойти этот переход.
yrr57jn4jqy7
yrr57jn4jqy7
вчера в 14:49
Всякий шлак кони собирают
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