Агент Жорже Фернандеша допустил, что игрок может перейти в ЦСКА летом

Агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника «Витории Гимарайнш» , высказался на тему возможного перехода игрока в ЦСКА .

Пока мы просто переписывались и общались с ЦСКА , но ничего официального нет. Знаем, что трансферное окно закрывается 22 февраля, поэтому ждём переговоров.

Не боится ли футболист перебраться в РПЛ ? Жорже — профессиональный футболист, и для него очень важно получить возможность играть в России. Игроки в РПЛ конкурентоспособны, много хороших профессиональных клубов, хорошие стадионы и организация тренировок.